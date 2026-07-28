На волгоградских АЗС с 28 июля отменены лимиты на отпуск топлива

С 28 июля в Волгоградской области отменены лимиты на отпуск бензина и дизтоплива на АЗС сети «ЛУКОЙЛ» и «Газпром». Такое решение принято в связи со стабилизацией ситуации на топливном рынке региона, сообщили в профильном комитете администрации региона.

– Благодаря принятым совместно с федеральным центром, нефтяными компаниями мерам ситуация на топливном рынке Волгоградской области стабилизована, – заявили в Облпромторг и ТЭК. – Продолжается работа по укреплению достигнутых на топливном рынке результатов, в том числе по повышению эффективности логистики и стабильности поставок.

Напомним, что лимиты на отпуск бензина для физических лиц в Волгоградской области были введены 23 июня. В последующем в связи с ситуацией на топливном рынке лимиты несколько раз корректировались.

Несмотря на снятие ограничений по отпуску бензина профильные ведомства администрации региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области продолжат мониторинг состояния топливного рынка.