В Камышине подросток вместе с другом угнал иномарку из автосервиса





В городе Камышине Волгоградской области полиция задержала 15-летнего подростка, подозреваемого в угоне автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, молодой человек вместе со своим другом угнал Daewoo Matiz.

Установлено, что владелица автомобиля оставила иномарку на ремонт в автосервисе. Женщина передала машину в сервис 9 июля, а спустя 17 дней обнаружила, что автомобиля на территории нет. Работники сервиса вовсе не заметили, предполагая, что транспортное средство забрала сама владелица.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 15-летний местный житель. Подросток признался, что вместе со знакомым увидел припаркованный автомобиль, в багажнике которого находились ключи зажигания. Воспользовавшись ими, молодые люди завели машину и катались по городу, после чего оставили ее во дворе дома в 6 микрорайоне.

Полицейские обнаружили автомобиль в исправном состоянии и вернули его владелице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области