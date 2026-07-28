Главное

Кандидаты в Госдуму от Волгоградской области померились миллионами Был подсудимым, а стал героем: экс-глава ГИБДД Александр Степанов восстановил честное имя на СВО «Проблема есть, а решения нет»: предприниматели Волгограда теряют миллионы из-за атак ВСУ на склады Wildberries Рейтинг школ Волгограда и области по итогам ЕГЭ-2026: смотрим, где больше всего стобалльников Парковка взамен Привокзальной площади в Волгограде заработает в тестовом режиме с 21 июля

Актуально

«Каждое преступление оставляет след в памяти»: как проходят будни известного следователя Владимира Сурова

«Когда он меня убивал, было не больно»: бывший муж напал с отверткой на владелицу салона красоты в Волгограде

Ни купить, ни продать: как новый закон о криповалюте ударит по волгоградским автолюбителям и бизнесу

Федеральные новости

Федеральные новости
 Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьи
Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил, что забота об участниках специальной военной операции и их родных остаётся безусловным приоритетом для государства....
Федеральные новости
 Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 2,42 млн военнослужащих
Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских войск, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ.  – Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве...
Общество

В Волгограде рассказали о главных событиях фестиваля #ТриЧетыре

Общество 28.07.2026 15:47
0
28.07.2026 15:47


Пятый, юбилейный, фестиваль #ТриЧетыре пройдет сразу на нескольких крупных площадках города. Участники мероприятия разместятся не только на центральной набережной, но и в амфитеатре, а также в Центральном парке культуры и отдыха.

Программа фестиваля обещает быть очень насыщенной. Волгоградцев зовут пройти «Сталинградский рубеж» и пообщаться с участниками проекта «Сталинградский призыв», прогуляться по центру города вместе с участниками парада студенчества, заглянуть в казачий городок, оценить товары на маркете молодых предпринимателей и оказаться в «Олимпийской деревне». 

Точкой в большом событии станет концерт с участием российских знаменитостей – кто именно поднимется на сцену, организаторы пока не сообщают.

Только на открытии, которое состоится в Волгограде 11 сентября, мы ждем больше тысячи гостей, в том числе из Донбасса и Новороссии, – рассказывают в администрации Волгоградской области. – За три дня участники фестиваля встретятся на нескольких площадках – центральной набережной, в амфитеатре, региональном молодежном центре, в ЦПКиО, лагере «Авангард», в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и в кампусе «Школы 21».

Фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Как и в прошлом году, мероприятие синхронизируют с празднованием Дня города.

Фото Павла Мирошкина 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.07.2026 15:47
Общество 28.07.2026 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 14:41
Общество 28.07.2026 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 14:37
Общество 28.07.2026 14:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.07.2026 14:26
Общество 28.07.2026 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 13:41
Общество 28.07.2026 13:41
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 13:27
Общество 28.07.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 12:46
Общество 28.07.2026 12:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 12:35
Общество 28.07.2026 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 12:12
Общество 28.07.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 12:07 Реклама
Общество 28.07.2026 12:07 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.07.2026 11:54
Общество 28.07.2026 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 11:40
Общество 28.07.2026 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 11:31
Общество 28.07.2026 11:31
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 10:38
Общество 28.07.2026 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.07.2026 09:45
Общество 28.07.2026 09:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:30
«Друзья достали из воды уже мертвым»: в Городище утонул отдыхавший на дамбе девятиклассникСмотреть фотографии
18:02
Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьиСмотреть фотографии
17:29
Волгоградские дартсмены взяли бронзу на «Снайпере»Смотреть фотографии
16:56
Бастрыкин ждет отчета о проверке блогера на реабилитацию нацизма за выходку на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
16:42
Два человека погибли в огненном ДТП с бензовозами под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде рассказали о главных событиях фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
15:19
Сетка вместо пластика: на Комсомольском мосту появились «дышащие» экраныСмотреть фотографии
14:41
Условия досрочной пенсии при потере работы озвучили волгоградцамСмотреть фотографии
14:37
В Волжском реконструируют теплосети к отопительному сезонуСмотреть фотографии
14:26
Волгоградцы не спешат раскупать самые дорогие билеты на концерт Сергея ШнуроваСмотреть фотографии
14:02
Единое уведомление по УСН в новой форме вводится с 31 июляСмотреть фотографии
13:52
Два человека погибли из-за пожара в девятиэтажке КамышинаСмотреть фотографии
13:41
Иван Гель вместо суда попал в больницуСмотреть фотографии
13:27
Арбитражный суд в Волгограде приостанавливает работу из-за переездаСмотреть фотографии
12:46
В Волгограде названы даты проведения молодежного фестиваля #ТриЧетыреСмотреть фотографии
12:35
Столичные рейсы вновь задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:12
Wildberries и Ozon сократили сроки расплаты с волгоградскими селлерамиСмотреть фотографии
12:07
«Профессия в наследство»: ВолгаКалий пригласил в гости детей сотрудниковСмотреть фотографии
11:54
«Ночью у нас начинается жизнь»: жители райцентра под Волгоградом третий месяц ищут воду в кранахСмотреть фотографии
11:40
Волгоградцам рассказали, где можно заработать от 200 тысячСмотреть фотографии
11:35
На юге Волгограда семилетний мальчик попал под колеса иномаркиСмотреть фотографии
11:31
Волгоградке с кожной аллергией возместят 91 тысячу за лекарствоСмотреть фотографии
11:04
На волгоградских АЗС с 28 июля отменены лимиты на отпуск топливаСмотреть фотографии
10:38
Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в ВолгГМУСмотреть фотографии
09:32
В Волгограде назвали победителей турнира по пляжному волейболуСмотреть фотографии
09:32
Стали известны подробности трагичной гибели семейной пары от БПЛА в РостовеСмотреть фотографии
09:05
Количество предпринимателей в Волгоградской области выросло до 96 тысячСмотреть фотографии
08:31
Налет украинских БПЛА отразили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:10
«Ротор» забрал три очка у «КАМАЗа». Взгляд со скамейкиСмотреть фотографии
07:38
Жители Волгоградской области спасли найденного в лесу слепого волчонкаСмотреть фотографииCмотреть видео
 