В Волгограде рассказали о главных событиях фестиваля #ТриЧетыре





Пятый, юбилейный, фестиваль #ТриЧетыре пройдет сразу на нескольких крупных площадках города. Участники мероприятия разместятся не только на центральной набережной, но и в амфитеатре, а также в Центральном парке культуры и отдыха.

Программа фестиваля обещает быть очень насыщенной. Волгоградцев зовут пройти «Сталинградский рубеж» и пообщаться с участниками проекта «Сталинградский призыв», прогуляться по центру города вместе с участниками парада студенчества, заглянуть в казачий городок, оценить товары на маркете молодых предпринимателей и оказаться в «Олимпийской деревне».

Точкой в большом событии станет концерт с участием российских знаменитостей – кто именно поднимется на сцену, организаторы пока не сообщают.

– Только на открытии, которое состоится в Волгограде 11 сентября, мы ждем больше тысячи гостей, в том числе из Донбасса и Новороссии, – рассказывают в администрации Волгоградской области. – За три дня участники фестиваля встретятся на нескольких площадках – центральной набережной, в амфитеатре, региональном молодежном центре, в ЦПКиО, лагере «Авангард», в музее-заповеднике «Сталинградская битва» и в кампусе «Школы 21».

Фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. Как и в прошлом году, мероприятие синхронизируют с празднованием Дня города.

Фото Павла Мирошкина