В Волгограде суд прекратил уголовное дело в отношении экс-начальника УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Степанова. Бывший высокопоставленный полицейский, который в одночасье лишился карьеры и имущества, став подсудимым, в итоге смог восстановить свое честное имя, уйдя на СВО.

За подвиг, совершенный «за ленточкой», он награжден госнаградой. Эти обстоятельства, как выяснилось, стали причиной для возобновления производства по уголовному делу в отношении Александра Степанова, о чем стало известно на прошлой неделе. Сегодня суд вновь вернулся к этому делу, чтобы прекратить его навсегда.

Как стало известно ИА «Высота 102», об освобождении Степанова от уголовной ответственности ходатайствовало командование воинской части.

– Постановлением Центрального районного суда Волгограда сегодня, 22 июля, ходатайство командования воинской части удовлетворено. Уголовное дело и уголовное преследование прекращены по нереабилитирующим основаниям, – сообщили информагентству в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Напомним, что Александр Степанов обвинялся по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества в крупном размере, приобретенного в результате совершения преступления). Однако в связи с уходом фигуранта на СВО, производство по уголовному делу было приостановлено 12 января 2026 года.

Как ранее сообщалось, должности начальника регионального ГИБДД Степанов лишился летом 2023 года, когда певица Анет Сай в соцсетях выложила видео, как ее с мигалками на служебной машине полиции привозят в аэропорт. Позже Степанов лишился и своего имущества. Прокуратура истребовала у него в доход государства автомойку для грузовых автомобилей, 3 грузовых автомобиля, 3 легковых автомобиля, приобретенные на неподтверждённые доходы. Сумма изъятого имущества составила более 49 млн рублей.