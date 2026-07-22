



Волгоградские предприниматели оценивают свои потери после серии атак на распределительные центры и склады Wildberries. Из-за миллионных убытков некоторые из них всерьез раздумывают о прощании с маркетплейсами.

«Это была последняя капля»

Основатель бренда детской одежды «Дом на дереве» Анна Богданова рассказала, что ночной пожар уничтожил более тысячи вещей ее производства.

– Более 2 миллионов рублей, тысяча единиц товара и больше половины всей продукции наших брендов «Дом на дереве» и Soulence сгорели. Это огромная потеря не только для нас, но и для сотен предпринимателей, которые тоже хранили там свои товары. Для многих этот пожар означает потерю бизнеса, который строился годами. Я до сих пор нахожусь в состоянии полной растерянности. Пока сложно осознать произошедшее и понять, что делать дальше. Но я знаю одно: предприниматель не может позволить себе остановиться. Сейчас наш бизнес оказался под большой угрозой. Мы не можем просто в один день закрыть магазин на Wildberries и свернуть работу. Это сложный и очень дорогой процесс. За нашим бизнесом стоят люди – наша команда, семьи, дети, – поделилась предприниматель в социальных сетях.





После ЧП, поставившего под угрозу существование строившегося годами бизнеса, волгоградский предприниматель думает о возвращении к прежней модели продаж. Однако разрыв отношений с Wildberries, отмечает Анна Богданова, требует немало времени и средств.

– Мы приняли решение постепенно уходить с маркетплейсов и возвращаться к тому, с чего когда-то начинали: к продажам через собственный сайт и напрямую через социальные сети. Каждый ваш заказ сейчас – это не просто покупка. Это возможность сохранить рабочие места, поддержать производство и дать нам шанс восстановиться после этой потери. Спасибо каждому, кто будет рядом. Мы обязательно справимся. Потому что самое ценное, к счастью, не сгорело. Остались люди, опыт, руки, идеи и желание продолжать. А значит мы обязательно построим всё заново!

«Бизнес не должен оставаться один на один с проблемами»

Владелец «Мастерской чудес» Оксана Муравьева, продающая на маркетплейсах наборы для детского творчества и сувениры ручной работы, признает, что удар по складу в Электростали стал для нее личной историей, несмотря на несущественные потери.

– Я работаю по схеме «мой склад» - мне поступает заказ, я собираю его и отправляю на Wildberries, – объясняет Оксана. – В момент пожара у меня в Электростали хранились лишь две-три позиции, которые отправили на возврат. Однако на самом деле работать со складами выгоднее. Тем более, что в Подмосковье он был лучшим, и все пытались отгрузиться именно там из-за хорошего покрытия по отгрузкам.

По мнению волгоградки, сложившаяся ситуация – повод задуматься о механизмах для подстраховки бизнеса.

– Сама по себе ситуация очень своеобразная. Проблема есть, а ее законного решения нет. Потери предпринимателей отнюдь не эфемерны, и ситуацию, на мой взгляд, нужно решать законодательно – либо предложить новые инструменты страхования, либо создать фонд компенсации убытков, как это было, скажем, во время пандемии. В любом случае бизнес не должен оставаться один на один со своими проблемами.





Впрочем, некоторые предприятия не ощутили никаких последствий серии атак на склады. Так, в прежнем формате с популярным маркетплейсом сотрудничает волгоградский завод «Сарепта», предлагающий гурманам из разных уголков страны знаменитое горчичное масло.

– Мы, по правде говоря, острой проблемы пока не ощутили, – заявили в отделе продаж. – Хотя наша продукция хранится в том числе и на московских складах – мы работаем с Wb по договору и отгружаемся с их площадок. К счастью, сейчас все хорошо.

С чего все началось?

В субботу, 18 июля, украинские дроны атаковали крупные склады Wildberries в Тамбовской области и в Подмосковье. Жертвами удара стали семь человек, еще как минимум 49 сотрудников пострадали. Помещения в Электростали выгорели дотла.

Вскоре основатель компании Татьяна Ким сообщила, что всех пострадавших бизнесменов поддержат скидками на хранение товаров.

– Понимаю, что сейчас для многих наших партнеров важно как можно быстрее восстановить поставки и вернуть привычный ритм работы. Поэтому с сегодняшнего дня мы вводим следующие меры — скидки на хранение на ряде складов на ближайшие 45 дней со дня поставки, а также 100%-ю скидку на транзитные поставки в региональные склады, – написала Татьяна Ким в своем телеграм-канале.

В ночь на 22 июля целями беспилотников ВСУ стали центры в Краснодаре и Невинномысске. Помощь медиков потребовалась 15 работникам.

– Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске, – сказала предприниматель. – Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет - люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь. - Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное - нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей.

Несмотря на серьезную проверку на прочность, все сервисы, пункты выдачи и логистические объекты работают в штатном режиме, отметили в компании.

Фото из архива V102.ru, видео Анны Богдановой