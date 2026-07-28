Два человека погибли в огненном ДТП с бензовозами под Волгоградом

В Волгоградской области столкнулись два бензовоза, в результате чего произошел пожар. Погибли оба водителя, сообщили в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в 13:50 на 607 км Федеральной автодороги Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе.

– Водитель, управляя грузовой автомашиной «Вольво», выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движение, где совершил столкновение с грузовой автомашиной «Ситрак», двигавшейся навстречу, вследствие чего произошло возгорание транспортных средств, – такую предварительную информацию об обстоятельствах ДТП озвучили в Главке полиции.





Водители грузовиков скончались до прибытия медиков на место происшествия. В настоящее время здесь работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Из-за случившегося на участке трассы Р-228 образовалась 3-километровая пробка.





В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что из-за ДТП трасса не перекрывалась. Ограничения на движение транспортных средств не вводились.

Прокуратура региона взяла на контроль процессуальную проверку следственных органов по факту смертельного ДТП. Известно, что погибшим водителям бензовозов было 54 и 59 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области / прокуратуры Волгоградской области