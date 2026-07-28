Wildberries и Ozon сократили сроки расплаты с волгоградскими селлерами





Wildberries и Ozon выполнили предупреждения ФАС и синхронизировали выплаты продавцам за реализованные товары. Как сообщили в антимонопольном федеральном ведомстве, теперь предельный срок зачисления денежных средств на счет продавца не будет превышать 30 календарных дней с момента реализации товара.

Кроме того, Ozon с 31 июля изменит обозначение в карточке товара: вместо «Оригинал» будет отображаться «Бренд проверен». Это соответствует принимаемым площадкой действиям по проверке оригинальности товара, подчеркнули в службе.



Также компании исполнили требование ФАС об отмене привязки тарифов на логистику к цене товара.



Для продавцов внесенные коррективы означают прозрачную и предсказуемую стоимость доставки, которая не зависит от ценообразования на товар. Новшество должны оценить и потребители в связи с отменой дополнительной нагрузки на конечную стоимость продукции.



