«Накипело на душе»: в Волжском муж поджег жену-пьянчужку

В Волжском задержан 50-летний мужчина мужчина по подозрению в покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, трагедия в волжской семье произошла вечером 21 июля. Вернувшийся с работы мужчина обнаружил 55-летнюю супругу, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения. Из-за того, что женщина постоянно злоупотребляла спиртными напитками, муж в очередной раз повздорил с супругой. А потом облил ее спиртом из бутылки, стоявшей на столе, и поджег ее зажигалкой.