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Общество

Число пожаров сократилось в 6 раз за день в Волгоградской области

Общество 28.07.2026 06:57
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28.07.2026 06:57


В Волгоградской области на следующий день после огненного воскресенья в 6 раз сократилось количество пожаров. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, 27 июля в регионе было зафиксировано всего 4 пожара. Напомним, 26 июля их было 24. 

Тогда из-за сильной жары и порывистого ветра произошли возгорания в различных населенных пунктах региона. В результате сгорели 7 жилых домов, 26 хозяйственных построек, в том числе бани и сенники. Огонь уничтожил также 3 нежилых дома? 2 гаража, 2 автомобиля. 
 

Накануне жители Быково рассказали, как отстояли свои дома от огненной стихии. 

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