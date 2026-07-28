Число пожаров сократилось в 6 раз за день в Волгоградской области





В Волгоградской области на следующий день после огненного воскресенья в 6 раз сократилось количество пожаров. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, 27 июля в регионе было зафиксировано всего 4 пожара. Напомним, 26 июля их было 24.

Тогда из-за сильной жары и порывистого ветра произошли возгорания в различных населенных пунктах региона. В результате сгорели 7 жилых домов, 26 хозяйственных построек, в том числе бани и сенники. Огонь уничтожил также 3 нежилых дома? 2 гаража, 2 автомобиля.



Накануне жители Быково рассказали, как отстояли свои дома от огненной стихии.



