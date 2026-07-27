



Нашумевшее видео спортивного блогера Святослава Коваленко, которое он снял на Мамаевом кургане, прокомментировал Сопредседатель регштаба ОНФ Антон Лукаш. Как передает Volganet.netVolganet.net, по мнению общественника, данная ситуация ярко иллюстрирует серьезную проблему современных соцсетей.

Напомним, астраханский блогер Святослав Коваленко снял провокационное видео на Мамаевом кургане в Волгограде, фактически подтолкнув посетителей мемориального комплекса к погружению в бассейн у скульптуры «Стоять насмерть!». Мужчина оставил на дне бассейна пятитысячную купюру, чтобы увидеть, кто сможет достать деньги. Своим «пранком» он поделился с подписчиками в одной из запрещенных соцсетей, чем и вызвал общественное негодование.

– Очень значимо здесь то, что Мамаев курган — это не просто парк отдыха или туристическая локация. Это священное место, мемориал федерального значения и огромная братская могила, где покоятся останки десятков тысяч защитников Сталинграда, – передает слова общественника сетевое издание – Использование этого пространства для проведения «социальных экспериментов» и создания развлекательного контента закономерно вызывают осуждение в обществе.

Также Лукаш отметил, что данная ситуация не должна сеять раскол в обществе, а лишь наоборот – еще сильнее сплотить для защиты исторической памяти.

– Такие случаи – это повод напомнить себе и окружающим о том, что нас действительно объединяет. Основа нашего единства – историческая память. Бережное отношение к подвигу предков, искреннее уважение к святыням и мемориалам – это тот фундамент, на котором стоит наша страна, – считает сопредседатель регштаба ОНФ.

Отметим, что после случившегося инцидента полиции заинтересовались провокационным видео. В полиции отметили, что действия блогера могут быть квалифицированы, как нарушающие общественный порядок.

Также выходка очередного блогера стала толчком для творчества местных жителей. Волгоградец, как сообщает канал «Мобилизация 34», в духе и стиле известного русского баснописца Ивана Крылова сочинил свое произведение о мартышке, козле, сороке-стрекотунье и осле, в образе которых угадываются блогеры, которые когда-то использовали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в качестве площадки для хайпа.