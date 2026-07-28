Арбитражный суд в Волгограде приостанавливает работу из-за переезда

С 29 июля по 11 августа не будут проводиться заседания Арбитражного суда Волгоградской области в связи с переездом в новое здание, построенное в Ворошиловском районе на ул. Степана Разина.

По сообщению арбитража, также в связи со сменой адреса нахождения в течение двух недель приостанавливается нарочный прием документов, выдача дел на ознакомление, документов на руки, прием граждан и представителей организаций. Информация о месте и времени проведения судебных заседаний, которые назначены в период с 29 июля по 11 августа, будет позже размещена на сайте арбитража.





– С 12 августа Арбитражный суд Волгоградской области начнет работу (проведение судебных заседаний, нарочный прием документов, прием посетителей) в здании, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Степана Разина, зд. 29, – указано в сообщении.

Напомним, что шестиэтажное здание Арбитражного суда построено в Волгограде на берегу Волги. В нем обустроено 44 зала судебных заседаний на 755 человек.