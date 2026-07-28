Путин призвал поддерживать бойцов СВО и их семьи





Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и заявил, что забота об участниках специальной военной операции и их родных остаётся безусловным приоритетом для государства.

– Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важна. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти, – отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Совет Федерации, представляющий интересы всех регионов, играет здесь особую роль — ведь многие подразделения формируются именно на местах. Он выразил уверенность, что все органы власти продолжат системную работу в этом направлении. При этом президент признал: объём задач огромен, и здесь важна каждая деталь.

Особое внимание, по его словам, следует уделять оперативному реагированию на случаи несправедливости, с которыми могут столкнуться военнослужащие и их близкие. Президент также призвал к тесному взаимодействию с фондом «Защитники Отечества».