Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 2,42 млн военнослужащих





Президент России Владимир Путин своим указом увеличил штатную численность российских войск, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ.

– Установить штатную численность Вооруженных сил РФ в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих, – говорится в документе.

Таким образом, она выросла на 27 тыс. человек, из которых 25 тыс. - военные. Указ вступает в силу с 1 августа.

Кроме того, указом устанавливается предельная численность центрального аппарата Министерства обороны РФ в количестве 13,4 тыс. единиц, в том числе федеральных гражданских служащих в количестве 4 930 человек.