Новая провокационная выходка очередного блогера на Мамаевом кургане в Волгограде не только возмутила общественность, добавила работы правоохранителям, но и стала толчком для творчества местных жителей.

Волгоградец, как сообщает канал «Мобилизация 34», в духе и стиле известного русского баснописца Ивана Крылова сочинил свое произведение о мартышке, козле, сороке-стрекотунье и осле, в образе которых угадываются блогеры, которые когда-то использовали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане в Волгограде в качестве площадки для хайпа. Каждый раз для блогеров это заканчивалось всеобщим осуждением и даже уголовным делом и приговором. Однако желающие похайповать все еще находятся.

Так, полиция Волгограда начала проверку по скандальному видео, которое опубликовал в Сети астраханский блогер Святослав Коваленко. Он положил на дно бассейна у скульптуры «Стоять насмерть!» пятитысячную банкноту, а потом снимал на видео посетителей, которые пытались ее достать. Этот ролик его подписчики не оценили и осудили, что побудило блогера удалить видео, но оно уже разлетелось в сети.

Ранее о скульптуре «Родина-мать зовет!» нелицеприятно и не стесняясь в выражениях высказался блогер Артемий Лебедев, чем привлек к себе не только волну возмущений рядовых граждан, но и проверку ФСБ. Следующий 39-летний активист из Башкирии, который назвал скульптуру на Мамаевом кургане непристойной, и вовсе был обвинен в реабилитации нацизма. Также за ролик с щекотанием «Родины-матери» и хихиканьем была осуждена блогер из Самары Алена Агафонова.

– На холм, где Мать зовёт сынов на смертный бой,

Где под землёй лежат десятки тысяч жителей,

Отдавших жизнь за край родной, —

Пришла толпа зверей с горящими глазами,

Не помолиться, не склонить главу,

А — «снять контент», и всё ведь смеха ради,

И раструбить о том на всю страну, – так начинается басня волгоградца.

После описания поведения мартышки, козы, сороки-стрекотуньи и осла автор выводит мораль басни, которая заключается в следующем:

– Курган — не задник для потехи,

Здесь каждый метр земли — солдатский вздох, не смех.

Кто пляшет там, где кровь проливали наши деды,

Тот оскверняет память той Победы.

Скриншот с канала «Мобилизация 34» в МАХ