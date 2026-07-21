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Расследования

Суд Волгограда продлил арест журналисту Виталию Кошелеву

Расследования 21.07.2026 18:37
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21.07.2026 18:37


Центральный районный суд Волгограда сегодня, 21 июля, продлил меру пресечения в виде заключения под стражу журналисту Виталию Кошелеву. Как сообщает ИА «Высота 102», обвиняемый предварительным следствием в вымогательстве волгоградец будет оставаться в СИЗО еще два месяца – до 23 сентября текущего года. 

Напомним, Виталий Кошелев был задержан силовиками в марте 2026 года. По версии следствия, он совместно с коллегой Алексеем Серовым вымогал крупную сумму денег у главврача одной из поликлиник Волгограда. В частности, будучи администраторами телеграм-канала, они требовали от медика передачи им 1 260 000 рублей за нераспространение в отношении неё и её близких заведомо ложных сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию. Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ и СУ СК по Волгоградской области.

Примечательно, что уголовное дело в отношении Кошелева и Серового расследуется следственным отделом по Центральному района Волгограда СУ СКР – там же, где ранее были расследованы уголовные дела в отношении двух других вымогателей – блогера Алексея Ульянова и админа телеграм-канала «Остров Свободы» Михаила Серенко. Судебный процесс в отношении Ульянова уже стартовал, а Серенко предстанет на скамье подсудимых 2 августа (заседание будет проходить в закрытом режиме).

Подельник Виталия Кошелева Серовой остается на время предварительного следствия под домашним арестом – на первом же допросе он признал вину в совершенном преступлении, а суд учел его хроническое заболевание при избрании меры пресечения.

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