Рекордный конкурс абитуриентов зафиксирован в ВолгГМУ





В Волгоградском государственном медуниверситете завершился прием заявлений от абитуриентов на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в рамках бюджетной квоты. Количество поданных абитуриентами заявлений составило 41394, из них на бюджет - 22422, что является абсолютным рекордом. Для сравнения: в прошлом году желающие получить образование в ВолгГМУ направили в приемную комиссию 28 424 заявления, что также стало рекордом.

Фото ВолгГМУ

Как рассказали в ВолгГМУ, лидирующие позиции по числу заявлений занимают «Стоматология», «Лечебное дело», «Педиатрия». Среди направлений бакалавриата максимальное количество заявлений подано на биологический и биотехнический профили. В магистратуре интересом пользуются управленческие и естественно-научные программы в сфере здравоохранения.Увеличилось и количество желающих учиться платно в медвузе. В 2025 году на договорной основе было подано порядка 7 тысяч заявлений, а в том году этот показатель уже приблизился к 8 тысячам.