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Общество

Волгоградцы не спешат раскупать самые дорогие билеты на концерт Сергея Шнурова

Общество 28.07.2026 14:26
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28.07.2026 14:26


За несколько дней до приезда эпатажной группы «Ленинград» на стадионе «Волгоград Арена» остается немало свободных мест. Раскупив места по самым демократичным ценам, поклонники Сергея Шнурова медлят с более серьезными и бьющими по кошельку покупками.

Своих обладателей накануне выступления артиста, спевшего про лабутены и рыбу мечты, нашли билеты, стоимость которых стартовала от 2500 тысяч рублей. Всего несколько свободных кресел осталось и на vip-трибуне – послушать песни Шнурова из этой ложи предлагали за 6700 – 7000 тысяч рублей.

А вот на центральных трибунах – билеты здесь стоят и 5800, и 10 тысяч рублей, свободных «пристанищ» для любителей рока осталось весьма прилично. Поднажмут ли волгоградские фанаты «Ленинграда», или вакантные места так и останутся не заняты, станет известно уже в ближайшие дни.


На «Волгоград Арене» тем временем уже началась подготовка к субботнему выходу артиста – специалисты монтируют сцену, а также готовят осветительное и звуковое оборудование. 

В начале июля волгоградский стадион принимал фанатов группы «РукиВверх». Дождавшись появления Сергея Жукова, тысячи меломанов ностальгировали под песни, которые когда-то звучали из каждого магнитофона.

Фото группы "Ленинград"/Vk.com

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