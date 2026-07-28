



В Волгоградской области число хозяйствующих субъектов – организаций и индивидуальных предпринимателей, учтенных в статистическом регистре, по данным на 1 июля составило 96 тысяч. Этот показатель на 0,4% больше, чем на 1 января текущего года, сообщили в Волгоградстате.

Из 96 тысячи субъектов индивидуальные предприниматели составляют 69,9%, а коммерческие организации – 30,1%.



Почти половина компаний сосредоточена в Волгограде (46,2 тыс). Большая часть организаций зарегистрирована в сфере торговли, – 19,1%, в сфере недвижимости – 10,0%, строительства – 8,3%. Среди индивидуальных предпринимателей почти треть выбрали сферу торговли, транспортировки и хранения – 13,0%, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства – 7,7%.



