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Спорт

«Ротор» забрал три очка у «КАМАЗа». Взгляд со скамейки

Спорт 28.07.2026 08:10
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28.07.2026 08:10



Волгоградский «Ротор» в выездном матче 3‑го тура Первой лиги переиграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов – 2:0. Голы на счету Абу‑Саида Эльдарушева (пенальти, 10‑я минута) и Артёма Симоняна (54‑я минута). Победа подняла «Ротор» на шестую строчку турнирной таблицы, «КАМАЗ» же остался на последнем месте.

Матч получился напряжённым: хозяева активно давили, много работали флангами и делали упор на подачи за спину, стараясь вернуть игру после раннего пропущенного мяча. Гости не стремились к тотальному контролю, но чётко следовали плану – перекрывали центр, вынуждали соперника ошибаться на краях и хладнокровно реализовывали свои шансы. Эмоции на поле были высокими: немало единоборств, жёстких стыков и предупреждений – что позже нашло отражение и в словах тренеров.

Дмитрий Парфёнов («Ротор»): сдержанная удовлетворённость и акцент на системности
Главный тренер волгоградцев не стал превращать пресс‑конференцию в торжественную речь. Его тон был деловым, с отчётливым уважением к сопернику и к работе своей команды:

- Буду краток. Выиграли, выиграли заслуженно, взяли три очка и пошли дальше. Хочу команду поблагодарить и болельщиков за потрясающую поддержку на выезде. Мы готовимся к каждому матчу, как к финалу и двигаемся от игры к игре, – так Парфёнов обозначил главный итог.

При этом он не скрыл, что игра складывалась непросто. 
- Первая часть первого тайма была под контролем. На первой минуте уже должны были вести 1:0. После паузы на воду начали ошибаться в простых ситуациях в плане перехода. Отсюда моменты у наших ворот, стандарты, – признал тренер, показывая, что команда осознаёт собственные шероховатости, - продолжил главный тренер.

Отдельный блок его комментариев касался накала матча и жёлтых карточек. 
- Ну, это нормально, это футбол, это эмоции. Они бывают во всех матчах, и всегда присутствует напряжение. Хозяева два матча проиграли, учитывая, что это домашний матч, конечно, хотели реабилитироваться за те две игры, и отсюда, наверное, эмоции. Поэтому мы готовились к этому, мы понимали, что будет так напряжённо, – объяснил он жёсткость игры, не пытаясь ни сгладить, ни преувеличить ситуацию, - сказал он.

В завершение Парфёнов сделал упор на ежедневной работе и комплексном подходе:
Мы тренируемся каждый день над всеми аспектами, да, у нас в недельном цикле есть аспекты завершения, есть взаимодействие, есть прессинг, есть атакующие действия, индивидуальная работа, стандартные положения. Это футбол, - заключил Парфенов.

Антон Хазов («КАМАЗ»): разочарование и трезвый разбор болевых точек
Настрой наставника «КАМАЗа» был заметно более критичным. Он честно признал, насколько тяжело отыгрываться против организованной команды: 
С такой командой, как «Ротор», сложно возвращаться в игру после пропущенного гола, - заявил Хазов.

Его главная претензия касалась результативности: 
Мне не понравилось, что в атаке сегодня было очень немного моментов, - признался он. 

При этом Хазов не сваливал вину на обстоятельства, а указывал на конкретные компоненты, где команде не хватило качества: 
Имея такое преимущество, «Ротор» уже более организованно стал играть, не рискуя, и здесь уже нужно мастерство, самое сложное – это позиционные атаки в современном футболе. Ну и, естественно, мы говорим о том, что чтобы выигрывать, набирать очки, нужно выигрывать вторые мячи, единоборства и так далее, тактика тактикой, но вот в этом компоненте нужно добавлять, - продолжил спикер.

Тренер подробно остановился на попытках скорректировать игру в перерыве. 

- В перерыве говорили о вторых мячах, о том, как правильно развивать атаки, как добираться, больше играть за спину вперёд, потому что всё, что у нас было, там и подходы в первом тайме, проникновение в штрафную было после игры за спину. Нацеливали на то, чтобы это продолжать, но я повторю, что всё меньше и меньше таких зон становилось после перерыва и ближе к концу игры, – рассказал он. 

В этой фразе – и план, и его столкновение с реальностью: соперник грамотно перекрывал пространство, и заготовленные ходы просто переставали работать.

Эмоции тренеров отражают суть матча: «Ротор» добился победы за счёт дисциплины, хладнокровия и системной работы, а «КАМАЗ» столкнулся с тем, что даже при активном давлении и правильных установках не хватило реализации и умения выигрывать ключевые эпизоды. Для волгоградцев это уверенный шаг вперёд, для челнинцев – повод серьёзно поработать над борьбой за вторые мячи и эффективностью в позиционных атаках.

Александр Веселовский

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