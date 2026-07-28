«Ротор» забрал три очка у «КАМАЗа». Взгляд со скамейки







Волгоградский «Ротор» в выездном матче 3‑го тура Первой лиги переиграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов – 2:0. Голы на счету Абу‑Саида Эльдарушева (пенальти, 10‑я минута) и Артёма Симоняна (54‑я минута). Победа подняла «Ротор» на шестую строчку турнирной таблицы, «КАМАЗ» же остался на последнем месте.

Матч получился напряжённым: хозяева активно давили, много работали флангами и делали упор на подачи за спину, стараясь вернуть игру после раннего пропущенного мяча. Гости не стремились к тотальному контролю, но чётко следовали плану – перекрывали центр, вынуждали соперника ошибаться на краях и хладнокровно реализовывали свои шансы. Эмоции на поле были высокими: немало единоборств, жёстких стыков и предупреждений – что позже нашло отражение и в словах тренеров.Главный тренер волгоградцев не стал превращать пресс‑конференцию в торжественную речь. Его тон был деловым, с отчётливым уважением к сопернику и к работе своей команды:– так Парфёнов обозначил главный итог.При этом он не скрыл, что игра складывалась непросто.- продолжил главный тренер.Отдельный блок его комментариев касался накала матча и жёлтых карточек.- сказал он.В завершение Парфёнов сделал упор на ежедневной работе и комплексном подходе:заключилПарфеновНастрой наставника «КАМАЗа» был заметно более критичным. Он честно признал, насколько тяжело отыгрываться против организованной команды:, - заявил Хазов.Его главная претензия касалась результативности:признался он.При этом Хазов не сваливал вину на обстоятельства, а указывал на конкретные компоненты, где команде не хватило качества:продолжил спикер.Тренер подробно остановился на попытках скорректировать игру в перерыве.– рассказал он.В этой фразе – и план, и его столкновение с реальностью: соперник грамотно перекрывал пространство, и заготовленные ходы просто переставали работать.Эмоции тренеров отражают суть матча: «Ротор» добился победы за счёт дисциплины, хладнокровия и системной работы, а «КАМАЗ» столкнулся с тем, что даже при активном давлении и правильных установках не хватило реализации и умения выигрывать ключевые эпизоды. Для волгоградцев это уверенный шаг вперёд, для челнинцев – повод серьёзно поработать над борьбой за вторые мячи и эффективностью в позиционных атаках.