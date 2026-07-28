«Ротор» забрал три очка у «КАМАЗа». Взгляд со скамейки

Матч получился напряжённым: хозяева активно давили, много работали флангами и делали упор на подачи за спину, стараясь вернуть игру после раннего пропущенного мяча. Гости не стремились к тотальному контролю, но чётко следовали плану – перекрывали центр, вынуждали соперника ошибаться на краях и хладнокровно реализовывали свои шансы. Эмоции на поле были высокими: немало единоборств, жёстких стыков и предупреждений – что позже нашло отражение и в словах тренеров.
Дмитрий Парфёнов («Ротор»): сдержанная удовлетворённость и акцент на системности
Главный тренер волгоградцев не стал превращать пресс‑конференцию в торжественную речь. Его тон был деловым, с отчётливым уважением к сопернику и к работе своей команды:
- Буду краток. Выиграли, выиграли заслуженно, взяли три очка и пошли дальше. Хочу команду поблагодарить и болельщиков за потрясающую поддержку на выезде. Мы готовимся к каждому матчу, как к финалу и двигаемся от игры к игре, – так Парфёнов обозначил главный итог.
При этом он не скрыл, что игра складывалась непросто.
- Первая часть первого тайма была под контролем. На первой минуте уже должны были вести 1:0. После паузы на воду начали ошибаться в простых ситуациях в плане перехода. Отсюда моменты у наших ворот, стандарты, – признал тренер, показывая, что команда осознаёт собственные шероховатости, - продолжил главный тренер.
Отдельный блок его комментариев касался накала матча и жёлтых карточек.
- Ну, это нормально, это футбол, это эмоции. Они бывают во всех матчах, и всегда присутствует напряжение. Хозяева два матча проиграли, учитывая, что это домашний матч, конечно, хотели реабилитироваться за те две игры, и отсюда, наверное, эмоции. Поэтому мы готовились к этому, мы понимали, что будет так напряжённо, – объяснил он жёсткость игры, не пытаясь ни сгладить, ни преувеличить ситуацию, - сказал он.
В завершение Парфёнов сделал упор на ежедневной работе и комплексном подходе:
– Мы тренируемся каждый день над всеми аспектами, да, у нас в недельном цикле есть аспекты завершения, есть взаимодействие, есть прессинг, есть атакующие действия, индивидуальная работа, стандартные положения. Это футбол, - заключил Парфенов.
Антон Хазов («КАМАЗ»): разочарование и трезвый разбор болевых точек
Настрой наставника «КАМАЗа» был заметно более критичным. Он честно признал, насколько тяжело отыгрываться против организованной команды:
– С такой командой, как «Ротор», сложно возвращаться в игру после пропущенного гола, - заявил Хазов.
Его главная претензия касалась результативности:
– Мне не понравилось, что в атаке сегодня было очень немного моментов, - признался он.
При этом Хазов не сваливал вину на обстоятельства, а указывал на конкретные компоненты, где команде не хватило качества:
– Имея такое преимущество, «Ротор» уже более организованно стал играть, не рискуя, и здесь уже нужно мастерство, самое сложное – это позиционные атаки в современном футболе. Ну и, естественно, мы говорим о том, что чтобы выигрывать, набирать очки, нужно выигрывать вторые мячи, единоборства и так далее, тактика тактикой, но вот в этом компоненте нужно добавлять, - продолжил спикер.
Тренер подробно остановился на попытках скорректировать игру в перерыве.
- В перерыве говорили о вторых мячах, о том, как правильно развивать атаки, как добираться, больше играть за спину вперёд, потому что всё, что у нас было, там и подходы в первом тайме, проникновение в штрафную было после игры за спину. Нацеливали на то, чтобы это продолжать, но я повторю, что всё меньше и меньше таких зон становилось после перерыва и ближе к концу игры, – рассказал он.
В этой фразе – и план, и его столкновение с реальностью: соперник грамотно перекрывал пространство, и заготовленные ходы просто переставали работать.
Эмоции тренеров отражают суть матча: «Ротор» добился победы за счёт дисциплины, хладнокровия и системной работы, а «КАМАЗ» столкнулся с тем, что даже при активном давлении и правильных установках не хватило реализации и умения выигрывать ключевые эпизоды. Для волгоградцев это уверенный шаг вперёд, для челнинцев – повод серьёзно поработать над борьбой за вторые мячи и эффективностью в позиционных атаках.
Александр Веселовский