Суд отправил в СИЗО задержанного в Волгограде Мельниченко





В Волгограде Центральный районный суд отправил в СИЗО юриста Романа Мельниченко. Как сообщает ИА «Высота 102», меру пресечения задержанному накануне силовиками волгоградцу избрали 22 июля.

Ранее информагентство сообщало: уголовное дело было возбуждено в отношении Мельниченко 20 июля – он подозревается по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ – дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Расследование дела поручено опытным сотрудникам СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

21 июля в квартире Мельниченко силовики провели обыски. У задержанного изъяты электронные носители и компьютерная техника, с помощью которых, полагают оперативники, Роман Мельниченко и распространял информацию, дискредитирующую российскую армию.

– По версии следствия, в сентябре 2025 года Роман М., будучи ранее признанным виновным совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, действуя умышленно, являясь администратором канала видеохостинга, а также владельцем страницы в социальной сети «Вконтакте», разместил на указанных интернет-ресурсах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц, видео-материалы, которыми действия ВС РФ, осуществляемые в рамках проведения СВО, оцениваются им как преступные и захватнические. Эти видео содержат негативную оценку, а также отрицание факта использования ВС РФ в целях поддержания мира и безопасности, – сообщает подробности дела Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Напомним, Мельниченко в 2022 году лишился преподавательской должности в Волгоградском государственном университете. Вуз был вынужден распрощаться с сотрудником после признания его виновным в распространении недостоверной информации в Интернете. В 2024 году Мельниченко был арестован на трое суток и оштрафован на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ.

Роман Мельниченко привлек к себе внимание антироссийской риторикой и своей близостью с западными СМИ. Так, в 2022 году на заседание в Советском районном суде Волгограда кроме волгоградских приезжали и зарубежные репортеры, с которыми экс-преподаватель ВолГУ общался, как говорится, без лишних свидетелей.