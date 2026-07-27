



Астраханский блогер Святослав Коваленко снял провокационное видео на Мамаевом кургане в Волгограде, фактически подтолкнув посетителей мемориального комплекса к погружению в бассейн у скульптуры «Стоять насмерть!». Мужчина оставил на дне бассейна пятитысячную купюру, чтобы увидеть, кто сможет достать деньги. Своим «пранком» он поделился с подписчиками в одной из запрещенных соцсетей.





Коваленко стал известным в интернете благодаря роликам про бойцов смешанных единоборств. Известно, что уроженец Астраханской области ранее отбывал наказания в местах лишения свободы из-за запрещенных веществ. В своих соцсетях блогер признался, что уехал в Волгоград и Знаменск на отдых.

Провокационный ролик он снял на территории мемориального комплекса в Волгограде. Судя по видео, Коваленко стоят в стороне и снимал реакцию посетителей на крупную банкноту, которая лежала в воде и была хорошо видна. Попытки достать деньги явно веселили блогера. В итоге один из мужчин снял обувь и залез в бассейн за банкнотой. Этот ролик вызвал негативную реакцию у подписчиков и набрал множество комментариев, в которых они осудили действия автора видео. Позже астраханец удалил его из своих соцсетей, однако видео уже успело распространиться в сети.

Отметим, что Святослав Коваленко не первый блогер, который отметился скандальным роликом на главной высоте России. Так, ранее 39-летний активист из Башкирии был обвинен в реабилитации нацизма после того, как назвал непристойной вид скульптуры «Родина – мать зовет!».

Также ранее была осуждена блогер из Самары Алена Агафонова, которая 20 июля 2023 года на территории Мамаева кургана также осквернила скульптуру – девушка выложила в сториз видео, в котором щекотала грудь Родины-матери и хихикала.