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Расследования

Задержанный в Волгограде юрист Мельниченко на допросе заговорил на языке террористов

Расследования 24.07.2026 12:26
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24.07.2026 12:26


В Волгограде задержанный силовиками юрист Роман Мельниченко обескуражил сотрудников правоохранительных органов на первом же допросе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на достоверные источники, бывший преподаватель, подозреваемый в дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации, затребовал переводчика. Самое удивительное, что общение со следователем Мельниченко решил продолжать на украинском языке. 

– После задержания Мельниченко был подвергнут стандартной процедуре допроса. Вот только к процессу он подошел нестандартно, заявив, что продолжит общение на украинском. После того, как переводчик ему был предоставлен, начался настоящий цирк. Примерно такой же, какой любит закатывать верхушка киевской власти. Несколько часов адвокат переводила Мельниченко русскую речь следователя на украинский, а украинский Мельниченко уже транслировала на русском, – сообщает источник ИА «Высота 102».  

Подобные действия Романа Мельниченко вызывают массу вопросов. Уроженец города-героя Волгограда, получивший образование и степень кандидата юридических наук в российском вузе, преподававший «Право» студентам, получавший зарплату не в гривнах, а в рублях, демонстративно предал свой родной русский язык. К слову, в анкете одной из социальных сетей экс-сотрудник вуза указал, что говорит на трех языках, включая немецкий и украинский, однако все «изобличающие» посты полиглот отчего-то публиковал исключительно на русском – справляясь, судя по всему, без переводчиков. 

– Есть все основания полагать, что предал Мельниченко далеко не только язык, – многозначительно резюмирует источник информагентства.

Примечательно, что изучать язык, на котором говорят террористы киевского режима, Роман Мельниченко начал с нуля вскоре после начала специальной военной операции. Об этом свидетельствуют его закладки в социальных сетях.


По истечении некоторого времени Мельниченко уже радостно сообщал подписчикам о том, что один из его научных трудов теперь смогут изучать и укронацисты.

Увидело свет мое учебное пособие по дисциплине Международное право. Это пособие у меня не первое, но первое на языке, который я не могу назвать иностранным, но могу назвать для себя новым, – цитата.

Общение с волгоградскими силовиками на украинском Мельниченко практиковал и ранее. Так в 2024 году издание «Новости Волгограда» писало: юрист забыл родной русский язык и заговорил на мове. В ответ на это Мельниченко провозгласил автора публикации фашистом в своих соцсетях.

Мельниченко был задержан силовиками 21 июля. В его квартире прошли обыски – изъяты электронные носители и техника. Центральный суд Волгограда по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения, отправив в СИЗО. 

По данным следствия, в сентябре 2025 года Мельниченко, будучи ранее уже признанным виновным по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, разместил на своих страницах в Сети видеоматериалы, которыми действия ВС РФ, осуществляемые в рамках проведения СВО, оцениваются им как преступные и захватнические. Эти видео содержат негативную оценку, а также отрицание факта использования ВС РФ в целях поддержания мира и безопасности.

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