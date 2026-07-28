



В Ростове-на-Дону после ночной атаки БПЛА погибли супруги, которые проживали в частном доме в Ленинском районе. Как передает Привет-Ростов, в момент трагедии в доме также находились двое их совершеннолетних сыновей.

Известно, что погибшей женщине было 52 года, ее муж на год старше – 53 года. В момент происшествия внутри находились и двое сыновей пары — 18-летний Константин и 24-летний Владислав. Младший из братьев сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, старший получил травмы.

Представители школьного родительского сообщества организовали сбор помощи для семьи. По словам знакомых, молодой человек пока не знает о гибели родителей.

Напомним, в результате атаки БПЛА в ночь на 27 июля также еще пять человек получили ранение. Также в результате падения обломков были зафиксированы повреждения в Железнодорожном, Пролетарском и Ленинском районах города.

Фото: архив V102.RU