В Волгограде назвали победителей турнира по пляжному волейболу





Пять команд соревновались за звание лучших на турнире по пляжному волейболу, который прошел на новой площадке для игровых видов спорта на песке в Тракторозаводском районе Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102», в состязании на равных приняли участие женская и мужская команды родителей воспитанников СШОР №11 «Зенит-Волгоград», команда тренеров, команда воспитанников спортшколы и молодежная команда Волгоградского алюминиевого завода.





Победителем напряженной и яркой борьбы стала команда тренеров. Воспитанники СШОР №11 «Зенит-Волгоград» немного не дотянули до «золота», став вторыми. Молодежная команда ВгАЗа – третьи, а команды пап и мам воспитанников спортшколы заняли четвертое и пятое места соответственно.

– Все сыграли слаженно и показали хороший уровень. Очень приятно попасть в тройку призеров. Площадка отличная: качественный песок, удобно играть, здесь действительно комфортно, – поделился эмоциями от участия в турнире капитан молодежной команды ВгАЗа Артемий Моисеев.





Напомним, что современная площадка для игровых видов спорта открылась этим летом благодаря победе проекта «Спорт на песке» в грантовом конкурсе «Устойчивые города РУСАЛа». Место для отдыха и спорта пользуется большой популярностью не только у спортивных школ, но и жителей района, которые готовы поучаствовать в любительских турнирах.

– Мы уже провели здесь футбольный турнир, теперь – соревнования по пляжному волейболу. С августа планируем новые турниры для юношей и взрослых. Кроме того, вместе со школами и детскими садами будем проводить спортивные фестивали, чтобы как можно больше детей и взрослых могли заниматься спортом, – рассказал директор СШОР №11 «Зенит-Волгоград» Александр Неретин.

Развитие городской среды, поддержка социальных инициатив и создание условий для занятий спортом остаются важной частью корпоративной культуры РУСАЛа и продолжают традиции, заложенные основателем компании Олегом Дерипаска более 20 лет назад. Так конкретный проект «Спорт на песке» изменил городское пространство Волгограда. Жители получили современную площадку, которая уже живет насыщенной спортивной жизнью.

Фото: ВгАЗ