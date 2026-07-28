Волгоградские дартсмены взяли бронзу на «Снайпере»





В городе Заречном (Пензенская область) завершились всероссийские соревнования по дартсу «Снайпер». В турнире приняли участие около 100 спортсменов из 12 регионов страны. Сборная Волгоградской области показала достойный результат, несмотря на непростую борьбу на протяжении всего турнира.

В одиночном разряде волгоградским спортсменам не удалось добиться заметных успехов. Несколько человек не прошли групповой этап, а те, кто вышел в плей‑офф, столкнулись с неудачной жеребьёвкой – волгоградцы оказались в одной ветке сетки и встретились на ранних стадиях.

В парном разряде удалось завоевать бронзовую медаль. В состав пары вошли Владимир Писарев и Иван Полынцев. В четвертьфинале они обыграли сильных соперников – Ситкарёва и Борисова. В полуфинале счёт был равным (3:3), но в решающих легах волгоградцы уступили более опытному сопернику. Тем не менее бронза – хороший результат в такой плотной конкуренции.

1. Павел Купцов / Роман Обухов (Пензенская область)

2. Иван Ларькин / Сергей Ермошин (Самарская область/Республика Мордовия)

3. Владимир Писарев / Иван Полынцев (Волгоградская область)

3. Антон Колесов / Сергей Эксаров (Новгородская область)





Смешанная команда в составе Писарева, Полынцева и Александры Марчуковой демонстрировала уверенную игру, однако судьба четвертьфинала решилась в одном леге: волгоградцы не закрыли нужное удвоение, и дальше прошла пензенская команда Романа Обухова, Павла Купцова и Анны Сизых – в итоге ставшая победителем в этом разряде.

Несмотря на отдельные неудачи, выступление можно оценить положительно. Ребята показали характер, боролись до конца и завоевали медаль в парном разряде. Федерация дартс Волгоградской области отмечает: небольшой турнирный опыт иногда даёт о себе знать, но именно такие старты помогают набираться опыта.

Александр Веселовский

Фото: Федерации дартс Волгоградской области