



Молодежный фестиваль #ТриЧетыре пройдет в Волгограде с 11 по 13 сентября. В этом году его синхронизируют с празднованием Дня города.

Ведущей темой мероприятия, традиционно объединяющего десятки разножанровых площадок, станет единство народов России. Обсуждая концепцию и основное наполнение праздника молодежи, губернатор Андрей Бочаров акцентировал внимание в первой очереди на его безопасности.

– Наша общая задача, чтобы все намеченные фестивальные мероприятия прошли организованно, с обеспечением и соблюдением мер безопасности в соответствии с текущей обстановкой, – заявил на совещании Андрей Бочаров.

В первых числах сентября #ТриЧетыре проходил в Волгограде и в прошлом году. Тогда гостями масштабного фестиваля стали более 540 тысяч человек. Посмотреть лучшие фото с мероприятия и освежить воспоминания о нем можно здесь.

Напомним, что в этом году символом феста, ставшего в Волгограде уже традиционным, стали знаменитые постоялицы Мамаева кургана. Из десяти предложенных организаторами голосования вариантов горожане выбрали именно очаровательных белок.

Фото Андрея Поручаева