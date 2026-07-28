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Общество

В Волжском реконструируют теплосети к отопительному сезону

Общество 28.07.2026 14:37
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28.07.2026 14:37


Когда на улице – больше тридцати градусов, и хочется только на пляж, меньше всего думаешь о приближающихся холодах. Но для энергетиков летний сезон – это период масштабных работ по подготовке теплового хозяйства к отопительному сезону. Известная поговорка – «Готовь сани летом» – это как раз про сотрудников ООО «Волжские тепловые сети», которые  проводят реконструкцию объектов по инвестиционной программе, занимаются капремонтом сетей, чтобы снизить возможные риски в период подачи тепла в дома и учреждения Волжского.

Один из объектов инвестиционной программы, работы на котором уже идут к завершению, это тепломагистраль на улице Энгельса, проходящая под пешеходным тротуаром. На этом участке протяженностью более ста метров выработавшие свой ресурс трубы заменены на более современные.

– В отличие от демонтированных такие трубы имеют усиленную заводскую изоляцию, что повышает их надежность, а также защищает их от коррозии, блуждающих токов  и других негативных факторов, – пояснил главный инженер ООО «Волжские тепловые сети» Константин Макушев.


Сложность проведения работ была связана с особенностью расположения сетей. Теплокамеру изначальным проектом  необходимо было поднять выше уровня пешеходной дорожки, что создало бы неудобства для прохожих. Рабочие подрядной организации с успехом справились с этой задачей – разработали и выполнили  технические условия для избежания обустройства выступа на тротуаре.


Если на улице Энгельса работы идут к завершению, то другой объект теплового хозяйства, расположенный на улице Академика Королева, уже приобрел новый вид. На тепловой магистрали протяженностью 400 метров была полностью заменена обветшалая изоляция на энергоэффективное и современное  покрытие. Помимо того, что трубопровод теперь выглядит гораздо эстетичнее, цинковый слой позволяет удерживать больше тепла, сокращая потери ресурса. 

В связи с тем, что тепломагистраль проходит рядом с трамвайной линией и существуют риски повреждения труб блуждающими токами, здесь же было установлен так называемый пункт анодной защиты. Мониторинг параметров и регулярные замеры  на данном участке позволяют контролировать ситуацию для принятия мер в случае необходимости и повышает надежность и срок эксплуатации трубопровода.


К сожалению, нелегкий труд  сотрудников ООО «Волжские тепловые сети», которые из года в год обеспечивают волжанам комфортный отопительный сезон, ценится не всеми. На новеньком покрытии сданной всего несколько дней назад тепломагистрали  на улице Академика Королева уже появились уродующие вид города надписи.

По словам Константина Макушева, этой проблеме – уже не первый год.

Граффити, объявления – чего только не пишут и не рисуют волжане на объектах нашего хозяйства, – делится главный инженер ООО «Волжские тепловые сети». – В связи с этим мы вынуждены принимать меры по обеспечению сохранности оборудования и устанавливать системы видеонаблюдения для последующей передачи видеофиксации вандализма в правоохранительные органы. Напомню, что за порчу имущества граждане несут административную и уголовную ответственность. Призываю не доводить до этого, ведь мы все живем в одном городе и давайте вместе делать его красивым и комфортным для жизни.

Главный инженер также напомнил о необходимости соблюдать правила при размещении различных объектов на территории города и высадке зеленых насаждений, которые могут оказаться на теплосетях. В случае аварийных ситуаций таким объектам, установленным без согласования с компанией, грозит демонтаж. При этом увеличивается время ликвидации нештатных ситуаций.  

Между тем, работы по подготовке города к осенне-зимнему периоду продолжаются. Всего по инвестиционной программе в Волжском перед началом отопительного сезона планируется сдать семь объектов. В перечне объектов капремонта – шесть тепломагистралей.

Как отметили в компании, залогом штатного прохождения осенне-зимнего периода является также соблюдение платежной дисциплины населением и другими потребителями ресурса. На сегодняшний день дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающей организацией составляет свыше 600 млн рублей. Долги за поставленное тепло вынуждают поставщика услуги проводить капремонт хозяйства за счет заемных средств, что ведет к увеличению расходов и к уменьшению количества запланированных к реконструкции объектов. 

Фото: V102.RU 

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