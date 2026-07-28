



Жители двух населенных пунктов в Волгоградской области с мая этого года страдают от проблем с водоснабжением. По словам обратившихся в редакцию ИА «Высота 102» читателей, в рабочем поселке Светлый Яр и в селе Райгород по несколько раз в неделю отключают воду. В условиях жаркого лета жизнь людей становится невыносимой.

- В районной администрации объясняют это аварийными ситуациями. Эти ситуации у нас повторяются бесконечно. При этом воду людям никто не подвозит. В то же время по улицам райцентра все время течет вода из-за постоянных порывов на сетях, - жалуются жители.

По словам читателей, без воды остаются частично индивидуальные дома, а также верхние этажи МКД. Особенно страдают жители квартир с колонками. Если вода и доходит до них, то из-за слабого напора водогрейное оборудование просто не работает.

В многоэтажках с горячей водой ситуация чуть лучше. Люди набирают кипяток и ждут, когда он охладится.

- Но в основном наша активная жизнь начинается по ночам, - рассказывает читательница Елена. – Тогда можно и искупаться, и посуду помыть, и даже постирать. Но такое счастье случается не у всех – тем, кто живет выше 2-3 этажа, достается всего литров пять из крана. К тому же ночной график выматывает. Людям же надо утром на работу, а какая тут работа, если полночи дела домашние делаешь?





Плачевная ситуация в райцентре сложилась и с канализацией. Канализационные колодцы, утверждают жители, периодически переполняются вонючими стоками, которые вырываются на поверхность и текут по улицам, отравляя «ароматами» все вокруг.

По словам жителей, чиновники объясняют проблемы с водой ветхими сетями и активным поливом огородов и скотины. Но в последние аргументы люди не верят.

- У нас на весь Светлый Яр всего-то коров пятнадцать, не больше, овец держат тоже два-три хозяйства. А вот то, что трубы старые – это правда, - констатируют собеседники информагентства.





Этот факт подтвердила и проверка прокуратуры, куда постоянно жалуются жители райцентра. По данным надзорного органа, изношенность сетей в Светлом Яре составляет… 98%! С мая и по начало июля в райцентре, по информации прокуратуры, произошли 15 аварийных ситуаций. В связи с нарушением питьевого водоснабжения в адрес руководства МУП ЖКХ «Кировское КЗХ» было внесено представление.

Однако, считают жители, без капитального ремонта сетей проблему с водой в Светлом Яре не решить. Люди констатируют, что водоснабжение в райцентре становится все хуже на протяжении уже последних трех лет.

Пока страдающих от отсутствия воды жителей успокаивают лишь перспективой в будущем решить волнующий людей вопрос. По данным прокуратуры, в настоящее время разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения в райцентре. Однако светлоярцам называют лишь приблизительные сроки ее реализации – через три-четыре года.



