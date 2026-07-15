Первый тур Лиги PARI получился на удивление результативным: тренеры делали ставку на атаку, а игроки не боялись брать игру на себя. Отсюда и необычная фишка тура – защитники, которые забивают как форварды, и полузащитники, превращающие угловые в голы.

В такой ультраатакующей символической сборной обязательно должно быть место для волгоградского характера – и оно нашлось.

Эмерсон («Ротор»)

Для «Ротора» дубль Эмерсона стал тем самым эмоциональным якорем: два гола-близнеца головой после угловых от Симоняна вернули команду в игру и сделали счёт 2:2 в конце первого тайма. Это не удача, а работа на втором этаже и идеальная синхронность. Эмерсон будто сказал: «Мы не сдаёмся». В символической сборной тура он – тот самый защитник, который умеет превращать стандарты в голы.

Илья Сафронов: волгоградский отпечаток в новом городе

Ещё месяц назад Илья Сафронов выходил на поле в футболке «Ротора», а теперь делает игру в «Челябинске». И делает это по‑своему уверенно: две голевые передачи в матче против «СКА‑Хабаровск» – без лишней суеты, в самой гуще борьбы. И он по праву в символической сборной тура.

Волгоградский след по всей Первой лиге – и Сафронов ставит первый отпечаток в новом сезоне.

Александр Веселовский

Фото: СК «Ротор»