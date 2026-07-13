В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку





Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой на ГУ МВД России по Ростовской области.

По данным ростовского СМИ, стоимость бензина у нелегального продавца превышала среднерыночные цены. В ходе проверки полицейские изъяли около 120 литров топлива, а также оборудование кустарного производства.

Нарушителю разъяснили последствия: при повторном выявлении аналогичной деятельности ему грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время по факту проводится проверка.