Под Волгоградом взорвали ФАБ-200

Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России уничтожил фугасную авиационную бомбу весом 200 кг, которая была обнаружена в Волгограде.

Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, взрывоопасную находку вывезли в безопасное место и взорвали.

ФАБ-200 времен Великой Отечественной войны была обнаружена 10 июля в Дзержинском районе Волгограда на участке при проведении земляных работ. Место было оцеплено до прибытия пиротехнического расчета из Ростова-на-Дону.



Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области