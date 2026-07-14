Крупный пожар охватил здание бывшего консервного завода в Волгограде





В Волгограде 14 июля произошел пожар на территории бывшего консервного завода в Ворошиловском районе. Как сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, огонь занялся в неэксплуатируемом складском помещении.





– В Ворошиловском районе, на территории бывшего консервного завода в неэксплуатмруемом складском помещении происходит горение деревянных паллет. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту, производят тушение, – уточнили в пресс-службе регионального МЧС.

Отметим, что пожар виднеется сразу с нескольких районов города. Огонь бушует рядом с домами.

Видео: Волгоград / t.me