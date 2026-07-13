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Спорт

«Ротор» – «Нижний Новгород»: ошибки, характер и работа над ошибками

Спорт 13.07.2026 10:38
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13.07.2026 10:38


В первом туре Первой лиги волгоградский «Ротор» гостил в Нижнем Новгороде, где встретился с одноимённой командой. Матч получился напряжённым и местами противоречивым.

Волгоградцы показали зрелую, осмысленную игру. Первые полчаса «Ротор» уверенно контролировал мяч: не было поспешных, неосмысленных передач, чувствовалась структура. Однако отсутствие основных травмированных центральных защитников сыграло роковую роль: два гола в ворота гостей пришли буквально «из ничего» – после простых забросов в штрафную.

Но при этом «Ротор» показал, что умеет не рассыпаться. Пропустив два быстрых мяча, команда не опустила руки, сумела собраться и сравнять счёт. В этом и проявился тот самый характер, который на старте сезона порой важнее идеальной тактики: умение возвращаться в игру, держать напряжение и не сдаваться, даже когда кажется, что момент упущен.

Что думают о результате главные тренеры команд?

Дмитрий Парфёнов («Ротор»):

– Мы хотели победить, слово «не проиграть» неуместно. В раздевалку неприятно гол получать, учитывая то, что мы вернулись в игру. В случае с четвёртым мячом он не надломил, но неприятно, потому что держали в напряжении хозяев, и, думаю, что если бы не эта ошибка, которую мы разберём, до последней минуты напряжение сохранилось бы. Поэтому ребят наших похвалить надо за то, что в непростой ситуации вернулись в игру. Ну а дальше будем разбирать и работать, двигаться.

Вадим Гаранин («Нижний Новгород»):

– Нам очень надо было выиграть этот матч. Мы, безусловно, рады, и я бы хотел поздравить всех наших болельщиков и всех людей, которые причастны к клубу, кто переживает за нас. Что касается игры, мы понимали, какая игра будет. Наверное, чуть больше мы хотели от себя отталкиваться в своих определённых действиях и самой идее игры. Но это должно прийти с уверенностью. И вот чем больше мы таких матчей будем выигрывать, безусловно, тем лучше. Очень полезная игра была, но так получилось, что очень много времени мы были без мяча. И вот как раз немножко не хватило в первых минутах уверенности. Когда мяч у нас был, мы играли чуть уверенней. Ну, двинулись, и в плане психологии важнейшие просто три очка, даже не буду ничего там лишнего придумывать.

Эмоции тренеров: напряжение, облегчение и работа вперёд

У тренеров – разные оттенки эмоций, но есть и общее: обе стороны воспринимают матч как рабочий, а не показательный.

Теперь самое важное – работа над ошибками. Дмитрий Парфёнов прямо говорит: неприятные голы нужно разобрать, чтобы они не повторялись. При этом тренер не уходит в негатив – он отдельно подчёркивает, что ребят стоит похвалить за то, что в тяжёлой ситуации они не сломались и до последних минут заставляли соперника нервничать. Для него это не просто матч, а рабочий материал: есть проблема, есть реакция команды, дальше – анализ и движение вперёд.

Вадим Гаранин, напротив, делает акцент на психологической ценности трёх очков: победа была нужна, и она стала важным шагом вперёд. При этом тренер честно признаёт нехватку уверенности на старте и то, что команде приходилось действовать в сложных условиях – много времени без мяча, необходимость «нащупывать» свою игру по ходу матча.

В итоге этот матч стал своего рода «диагностикой» для обеих сторон. Для «Ротора» он подсветил уязвимые места в обороне и одновременно подтвердил, что у команды есть внутренний стержень. Для «Нижнего Новгорода» победа стала шагом к уверенности, но вместе с тем показала, над чем ещё предстоит поработать, чтобы играть спокойнее и собраннее. Старт сезона редко бывает безупречным – зато именно такие игры лучше всего показывают, кто готов учиться и становиться сильнее.


Александр Веселовский

Фото: скриншот видео 

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