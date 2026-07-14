



В Советском районе Волгограда поселок Водный обеспечили водой после выхода из строя скважин. Об этом 14 июля сообщили ИА «Высота 102» в прокуратуре города и в ресурсоснабжающей организации.

По информации надзорного ведомства, в поселке побывал прокурор города Волгограда Владислав Кузнецов. Он встретился с местными жителями, которые ранее направляли жалобу в связи с отсутствием ресурса в домах.

– В рамках выезда проведено совещание с участием прокурора Советского района города Волгограда Владимира Рамазанова, представителями администрации и ООО «Концессии водоснабжения», на котором выработан алгоритм действий по восстановлению надлежащего водоснабжения. Также участниками рабочей встречи осмотрены основные объекты систем водоснабжения, оценена подача коммунального ресурса в домовладения, организация подвоза жителям питьевой воды, – сообщили в прокуратуре.

В «Концессиях водоснабжения» в свою очередь уточняют, что на сегодня, 14 июля, вода поступает в бесперебойном режиме во все дома, расположенные на территории поселка. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения населенного пункта специалистам был проведен комплекс работ – восстановлена работоспособность скважин и оборудования.

– Напомним, в связи с наступлением поливочного сезона в посёлке Водный водопотребление существенно увеличилось, и давление для подачи ресурса к некоторым улицам стало недостаточным. На первом этапе специалисты «Концессий водоснабжения» обследовали сети посёлка, провели восстановительные мероприятия на ветхом участке. На втором этапе руководство приняло решение провести комплекс работ по восстановлению работоспособности скважин и оборудования, что позволило увеличить давление в системе водоснабжения активно застраивающегося посёлка, – прокомментировали специалисты.

Фото: прокуратура Волгоградской области