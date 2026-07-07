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Экономика

Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам

Экономика 07.07.2026 18:15
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07.07.2026 18:15


В Волгоградской области на фоне топливного ажиотажа и очередей на АЗС автолюбители пытаются подстраховаться и избавиться от бензиновой зависимости. Многие неожиданно даже для себя решили присмотреться к электрокарам, а те, кто пока ещё не накопил на эко-автомобиль, штурмуют автосервисы, занимающиеся переоборудованием машин под газовое топливо.

«Рабочая лошадка»

Если раньше электромобили воспринимались многими как элемент роскоши, то повышенный спрос на бензин и дизель вынудил окончательно сместить акценты. Особый интерес у волгоградцев вызывают гибридные модели авто. По данным дилерских центров, спрос вырос на альтернативные «бензиновым» марки в два раза.


– Интерес к электромобилям и гибридам рос и прежде, но резкий всплеск спроса произошел именно на фоне ситуации с бензином. Колебания на топливном рынке подтолкнули к покупке тех, кто давно присматривался к альтернативным источникам энергии, но откладывал решение.Сегодня покупатели оценивают не только прайс-лист, но и стоимость владения, удобство эксплуатации, запас хода, доступность зарядных станций и общую независимость от бензиновой инфраструктуры. В этом контексте гибриды стали оптимальным компромиссом: в черте города можно передвигаться исключительно на электротяге, а в дальних поездках не зависеть от электрозаправок, – прокомментировали ИА «Высота 102» в одном из известных волгоградских автосалонов. 

Рынок гибридов демонстрирует уверенную динамику. По информации экспертов, за последнюю неделю в России было продано 1 754 таких автомобиля. 

– Это на треть больше, чем неделей ранее, и почти на 50% выше среднего недельного показателя с начала года, – констатируют собеседники ИА «Высота 102». – В числе лидеров продаж – Evolute i-Space, Geely EX5 EM-i и Voyah Free». В Волгограде спрос на гибриды и электромобили брендов Avatr, Rox, Evolute, Voyah, Geely и Exeed вырос практически в два раза.

При растущем интересе волгоградцев к независимым от топлива автомобилям на заправках для электрокаров ажиотажа пока не наблюдается. Впрочем, и доля пустующих мест на станциях в разгар рабочего дня 7 июля составила лишь около 40%. 



Не хватает ни рук, ни комплектующих

Более доступным способом уйти от топливных проблем для многих волгоградцев остается возможность переоборудовать автомобиль под газовое топливо. 

Согласно данным «Авито», ценники на соответствующие услуги у многих волгоградских автосервисов ощутимо подросли с 50 тыс. рублей, превысив отметку в 100 тыс. рублей. В некоторых салонах обратившимся автолюбителям выставляют и вовсе «космические» счета – 200-300 тыс. рублей. Но даже несмотря на это, по сравнению с расценками на электрокары, у переоборудования бензинового автомобиля под газ – очевидное финансовое преимущество перед другими вариантами.

Услуги по переоборудованию транспорта под газовое топливо в Волгоградской оказывают несколько десятков автосервисов. Шесть из них включены Облпромторгом в официальный список рекомендованных. Корреспондент ИА «Высота 102» обзвонил их, а также часть коммерсантов, предлагающих модернизацию авто в интернете. Большинство представителей автосервисов подтворили повышенный спрос, однако, узнав, что разговаривают с журналистом, отказались обсуждать ценовую политику и в целом происходящее. 

Откровенно рассказать о ситуации согласился лишь руководитель компании «АвтоГазовыеСистемы». По словам мужчины, спрос на услуги переоборудования легковых машин за месяц вырос в баснословные 15 раз.


– Впору открывать новые мастерские. Чтобы вы понимали, только за утро 7 июля я ответил на 90 звонков. Это нескончаемый поток. А вчера только телефонных обращений было 296. При этом звонят далеко не все, многие приезжают к нам лично, и мы их, конечно же, консультируем. При этом помочь с переоборудованием машин мы сейчас большинству не можем. Наших мощностей хватает лишь 18-20 автомобилей в сутки, – подчеркнул предприниматель Константин Ярошенко.

При этом специалист отметил, что не готовы к такому спросу оказались не только автосервисы, но и даже производители оборудования.

– Последние годы спрос на перевод автомобилей на газовое оборудование был стабильный, но не очень большой. Поэтому государство, напротив, было вынуждено его стимулировать, вводить дополнительные субсидии для перехода на ГБО. Естественно, под этот темп подстроились и производители оборудования. Ситуация в этом месяце всё кардинально изменила. Сейчас склады пусты. Заводы работают из последних сил, но не справляются. В такой кроткий срок невозможно открыть новые производственные линии, набрать профессиональных сварщиков. Как результат – образовался дефицит, сбить который производители пытаются, подняв цены, – продолжил руководитель организации. 


К примеру, если стоимость газового баллона весной 2026 года находилась на уровне 6,8 – 7 тыс. рублей, то сейчас она взлетела до 18 тыс. рублей. Похожая ситуация и с другими комплектующими.

– В этом плане конкретно нашему сервису в каком-то смысле очень повезло. Несколько месяцев назад купили две фуры баллонов. Учитывая прошлогодний темп, были уверены, что нам их хватит на несколько лет. Теперь же этот запас, несмотря на 100% загрузку, позволит нам бесперебойно работать ещё несколько месяцев, – отметил Константин Ярошенко.

Несмотря на рост стоимости комплектующих, по словам предпринимателя, в его мастерской цены на переоборудование не пересматривали. Соответствующая услуга по-прежнему стоит порядка 53 тыс. рублей. Однако многие действительно сейчас задрали стоимость услуг. Мужчина призывает волгоградцев не поддаваться панике и ажиотажу и ко всему подходить с холодной головой.

– Уверен, что текущая ситуация скоро изменится, а рынок войдёт в норму. Я бы посоветовал автолюбителям не кидаться сломя голову в автосервис переоборудовать свою машину, а немного подождать. Тогда и решение будет более взвешенным, и расценки как на оборудование, так и на работу придут в норму.

Пока дойдёт очередь

В то время как многие волгоградцы ищут возможности, чтобы обойти топливные риски, большинство по-прежнему в утренние и вечерние часы вынуждены штурмовать заправки. Бензин есть в Волгограде далеко не на всех АЗС, а если и появляется, то в прямом смысле разлетается, как пирожки на вокзале. 

– Сегодня, 7 июля, я встал в 5 утра с четким намерением заправить машину. С самого начала я для себя решил, что вся эта паника и ажиотаж – не моя история, но в баке уже осталось топлива на пару ездок в Волгоград и обратно, – говорит житель Заволжья Илья. – И что вы думаете? Когда в начале шестого утра я приехал на заправку, то по счету  был уже примерно 5пятидесятым. Бензовоз разгрузился в 4 утра и, надо понимать, что к обеду выгруженного объема топлива на этой АЗС уже не будет. Пришлось стоять в очереди больше полутора часов. 




И случай Ильи – не единичный. Большинство из тех волгоградцев, кто сегодня стоит в очередях на АЗС, – адекватные автолюбители, приехавшие взять свои 20 литров. Проблема с очередями на заправках вызвана отсутствием топлива на других автозаправках. 



В Облпромторге же уверены, что на АЗС в регионе ажиотаж не только не спадает, но и увеличивается. По данным властей, на минувших выходных, 4 и 5 июля, а также в начале недели фиксируют увеличение спроса на топливо. При всем этом, заверяют чиновники, отгрузки топлива осуществляются в прежних объемах.

– Облпромторг и ТЭК продолжает мониторинг ситуации во взаимодействии с оперштабом, УФАС по Волгоградской области. В случае локальных изменений логистики поставок совместно с топливными компаниями принимаются оперативные решения для обеспечения потребителей ресурсом, – подчеркивают в профильном комитете.

Также власти уверяют, что под присмотром находятся и ценники на заправках. В случае их изменения информация тут же передаётся в ФАС для организации проверок обоснованности. По информации автомобилистов, сдерживать рост цен, несмотря на ситуацию, властям все-таки в Волгоградской области удается. 

Добавим, что несмотря на повышенный спрос на топливо, все службы жизнеобеспечения работают в регионе штатно. Во многом это связано с последовательной работой по закупке подвижного состава, работающего преимущественно на газовое топливо. Так, все приобретенные с 2016 года автобусы оснащены газомоторным двигателем. Аналогичная ситуация и с техникой городских служб. Более того, для развития рынка автомобилей, работающих на газомоторном топливе, в Волгоградской области построено собственное предприятие для подготовки и сжижения природного газа.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102», Вячеслав Зубарев

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