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Экономика

Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в Волгограде

Экономика 14.07.2026 20:30
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14.07.2026 20:30


В Волгоградской области сохраняется высокий спрос на топливо, что провоцирует очереди на заправках и, как следствие, рост цен на горючее. Какая ситуация складывается 14 июля на АЗС в Волгограде, какое топливо есть в наличии и по какой цене – смотрим в материале ИА «Высота 102».

С чем сравнить?

Ситуацию с ценами на топливном рынке в регионах России вторую неделю оценивает Росстат, который публикует сводные данные по ценам на бензин в субъектах РФ. В Волгоградской области, напомним, по состоянию на 6 июля, статистическое ведомство зафиксировало рост цен на всё топливо. Так, по данным Росстата, неделю назад цены были такими:

АИ-92 – 65,5 руб.;

АИ-95 – 72,54 руб.;

АИ-98 – 94,19 руб.;

Дизель – 77,39 руб.

Отметим, что эти данные приводятся в целом по Волгоградской области. Непосредственно в Волгограде и на заправках в районах области цены на АЗС могут отличаться.


Почем бензин сейчас?

Съемочная группа ИА «Высоты 102» посмотрела наличие топлива и цены на него на АЗС разных компаний. В целом видно, что за неделю в Волгограде подорожало дизельное топливо, которое, в отличие от бензина, почти всегда было в наличии. На заправках сети Teboil солярка стоит уже 77,97 руб., на сети «Лукойл» - 79,03 руб., а «Роснефть» продает дизтопливо за 76,75 руб. за литр.


АИ-92 на «Роснефти» можно заправиться за 65,65 руб. АИ-95 продают на АЗС этой сети за 71,75 руб., что даже дешевле, чем Росстат заявлял в целом по Волгоградской области неделю назад. 


На заправках «Лукойл» АИ-95 чуть дороже – 65,95 руб., а АИ-95 –72,70 руб. 


Бензина марки АИ-98 на АЗС, расположенных в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда, днем 14 июля найти не удалось. Вообще никакого топлива не оказалось на АЗС «Газпром» на улице Лермонтова, которая по сообщению автомобилистов, не работает уже несколько дней.


Ситуация под контролем?

Сегодня, 14 июля, как сообщалось, облпромторг совместно с топливными компаниями частично пересмотрел лимиты отпуска бензина на АЗС. По информации властей, теперь заправить автомобиль можно сразу на 30 литров за одну транзакцию на крупнейшей в регионе сети АЗС «Лукойл». Ранее, напомним, водителям разрешали за одну транзакцию залить не более 20 литров. 

Власти отмечают, что увеличить лимиты удалось благодаря стабилизации ситуации на топливном рынке Волгоградской области и отладке поставок. Чиновники призывают местных жителей к ответственному потреблению топлива, которым просят не запасаться впрок, а по мере необходимости. 

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»

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