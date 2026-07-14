Главное

Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Актуально

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс
Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, передает РИА Новости со ссылкой на...
Федеральные новости
 В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку
Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой...
Общество

Пропавшего в Волгограде пенсионера нашли на АЗС

Общество 14.07.2026 19:29
0
14.07.2026 19:29


В Красноармейском районе Волгограда завершились поиски 68-летнего мужчины, об исчезновении которого стало известно утром 14 июля. По информации правоохранителей, пенсионер находится в полном здравии – его передали медикам. 

Ранее сообщалось информагентством, волгоградец вечером 13 июля ушёл в неизвестном направлении с территории поселка Конный двор. Не исключалось, что мужчина, находившийся в «измененном состоянии», мог заплутать в лесопосадках. На поиски пропавшего выдвинулись волонтеры и сотрудники полиции.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, обнаружить мужчину удалось днем возле автозаправочной станции. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.07.2026 19:56
Общество 14.07.2026 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 19:29
Общество 14.07.2026 19:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 17:33
Общество 14.07.2026 17:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 14:41
Общество 14.07.2026 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 13:28
Общество 14.07.2026 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 13:26
Общество 14.07.2026 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 13:16
Общество 14.07.2026 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 11:51
Общество 14.07.2026 11:51
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 10:59
Общество 14.07.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 10:59
Общество 14.07.2026 10:59
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 10:54
Общество 14.07.2026 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 10:32
Общество 14.07.2026 10:32
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 10:22
Общество 14.07.2026 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 10:09
Общество 14.07.2026 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 10:03
Общество 14.07.2026 10:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:56
Троих волгоградцев отметили наградами на форуме с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
19:29
Пропавшего в Волгограде пенсионера нашли на АЗССмотреть фотографии
19:07
Взятка 12 миллионов и махинации: в чем обвиняется глава Мирного Артем КуроплинСмотреть фотографии
18:09
Отработал смену и умер: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 32-летнего водителя трамваяСмотреть фотографии
17:33
Водный с водой: в поселке Волгограда устранили проблему с подачей ресурсаСмотреть фотографии
16:57
Водитель мог не увидеть: волгоградка погибла под колесами HAVAL на глазах у 4-летней дочкиСмотреть фотографии
16:16
Путин: ключевая ставка в России будет снижатьсяСмотреть фотографии
15:42
Волгоградец задержан за дачу взятки в отделении судебных приставовСмотреть фотографии
15:30
Тактическая битва в Истринском водохранилище. Маргарита Ершова – втораяСмотреть фотографии
14:56
Волгоградским сетевикам предложили ограничить цены на школьные товарыСмотреть фотографии
14:49
СК восстановил картину двухдневной смертельной бойни на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
14:41
Неприятно, но показательно: Волгоградский провайдер Powernet сообщил о взломе в ВКСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской области запаса ГСМ достаточно для уборки урожаяСмотреть фотографии
13:26
На юге Волгограда задержали водителя, скрывшегося с места смертельного ДТПСмотреть фотографии
13:16
Волгоградскую область захватит 4-дневный грозовой фронтСмотреть фотографии
12:56
«Недостаточно одной закачки воды»: под Волгоградом решают проблему с пересыханием озера ЦацаСмотреть фотографии
12:24
Очевидцы сняли на видео драку в очереди на АЗС ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:15
Нечего и начинать? 40% россиян даже не мечтают о богатствеСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом фура врезалась в «Жигули» на федеральной трассеСмотреть фотографии
11:51
Мог забрести в лес: на юге Волгограда потеряли 68-летнего мужчинуСмотреть фотографии
11:03
Волгоградский богатырь Матвей Климов взял бронзу на юношеском первенстве мира по тяжёлой атлетикеСмотреть фотографии
10:59
Свиней-нелегалов нашли в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:59
Намолотили уже 1,5 млн: Андрей Бочаров рассказал об успехах волгоградских аграриевСмотреть фотографии
10:54
В Волгограде из-за аварии урезали трамвайные маршруты 14 июляСмотреть фотографии
10:32
Ушел за сыном: в Волгоградской области похоронят погибшего на СВО отца герояСмотреть фотографии
10:22
Губернатор Ростовской области предупредил о драках из-за бензина на АЗССмотреть фотографии
10:09
В Волгограде до семи возросло количество задерживающихся авиарейсовСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде подготовят проект подземного перехода на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:00
Волгоградский «Каустик» готовится к новому сезонуСмотреть фотографии
09:46
Фиктивной жене погибшего на СВО волжанина придется вернуть все выплатыСмотреть фотографии
 