Пропавшего в Волгограде пенсионера нашли на АЗС





В Красноармейском районе Волгограда завершились поиски 68-летнего мужчины, об исчезновении которого стало известно утром 14 июля. По информации правоохранителей, пенсионер находится в полном здравии – его передали медикам.

Ранее сообщалось информагентством, волгоградец вечером 13 июля ушёл в неизвестном направлении с территории поселка Конный двор. Не исключалось, что мужчина, находившийся в «измененном состоянии», мог заплутать в лесопосадках. На поиски пропавшего выдвинулись волонтеры и сотрудники полиции.

Как уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области, обнаружить мужчину удалось днем возле автозаправочной станции.