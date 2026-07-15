Сегодня, 15 июля, с раннего утра на Привокзальную площадь в Волгограде привезли новую центральную скульптуру для обновленного фонтана «Детский хоровод». Бронзовые фигуры детей, которые взявшись за руки водят хоровод вокруг крокодила, еще обернуты пленкой. В самое ближайшее время они будут установлены в центре фонтана, который в буквальном смысле возвели заново, передает ИА «Высота 102». Вскоре здесь появится и центральный персонаж хоровода – крокодил.

Напомним, что на прошлой неделе специалисты смонтировали на бортах фонтана «Детский хоровод» фигуры лягушек. На финишном этапе находились работы по облицовке гранитом чаши фонтана диаметром более 15 метров.

Новую центральную скульптуру для фонтана везли на тягаче мимо площади Павших борцов, где также ведется реконструкция.







Фонтан «Детский хоровод» является иллюстрацией к сказке Корнея Чуковского «Бармалей». Сейчас фонтан фактически обретает свою новую и уже третью жизнь. Первый «Детский хоровод» приобрел мировую известность после страшной бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года. Тогда разрушенный фонтан, но с уцелевшими фигурами детей, сфотографировал фронтовой корреспондент Эммануил Евзерихин. В Волгограде фонтан снова возвели уже в августе 2013 года, но сооружение за несколько лет пришло в аварийное состояние. Его решили снести и построить новый фонтан, но уже из качественных материалов.

Работы ведутся в рамках комплексной реконструкции Привокзальной площади, которая началась весной текущего года.

Фото Геннадия Гуляева