Главное

Вернуть мантию после скандалов попытаются в Москве двое волгоградских экс-судей Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности

Актуально

Максимум пользы и вкуса: что приготовить из крыжовника – необычные рецепты

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс
Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, передает РИА Новости со ссылкой на...
Федеральные новости
 В Аксае пресекли торговлю бензином через кустарную колонку
Сотрудники полиции в Аксае остановили незаконную продажу топлива – местный житель торговал бензином через самодельную раздаточную колонку, не имея лицензии на предпринимательскую деятельность. Об этом сообщает Привет-Ростов со ссылкой...
Общество

Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» устанавливают в Волгограде

Общество 15.07.2026 07:56
0
15.07.2026 07:56


Сегодня, 15 июля, с раннего утра на Привокзальную площадь в Волгограде привезли новую центральную скульптуру для обновленного фонтана «Детский хоровод». Бронзовые фигуры детей, которые взявшись за руки водят хоровод вокруг крокодила, еще обернуты пленкой. В самое ближайшее время они будут установлены в центре фонтана, который в буквальном смысле возвели заново, передает ИА «Высота 102». Вскоре здесь появится и центральный персонаж хоровода – крокодил.

Напомним, что на прошлой неделе специалисты смонтировали на бортах фонтана «Детский хоровод» фигуры лягушек. На финишном этапе находились работы по облицовке гранитом чаши фонтана диаметром более 15 метров. 

Новую центральную скульптуру для фонтана везли на тягаче мимо площади Павших борцов, где также ведется реконструкция. 


Фонтан «Детский хоровод» является иллюстрацией к сказке Корнея Чуковского «Бармалей». Сейчас фонтан фактически обретает свою новую и уже третью жизнь. Первый «Детский хоровод» приобрел мировую известность после страшной бомбардировки Сталинграда в августе 1942 года. Тогда разрушенный фонтан, но с уцелевшими фигурами детей, сфотографировал фронтовой корреспондент Эммануил Евзерихин. В Волгограде фонтан снова возвели уже в августе 2013 года, но сооружение за несколько лет пришло в аварийное состояние. Его решили снести и построить новый фонтан, но уже из качественных материалов.

Работы ведутся в рамках комплексной реконструкции Привокзальной площади, которая началась весной текущего года.  

Фото Геннадия Гуляева

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.07.2026 11:00
Общество 15.07.2026 11:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 10:38
Общество 15.07.2026 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 10:17
Общество 15.07.2026 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 10:17 Реклама
Общество 15.07.2026 10:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.07.2026 09:41
Общество 15.07.2026 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 09:14
Общество 15.07.2026 09:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 09:00
Общество 15.07.2026 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 08:27
Общество 15.07.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 08:07
Общество 15.07.2026 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 07:56
Общество 15.07.2026 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 07:07
Общество 15.07.2026 07:07
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 06:50
Общество 15.07.2026 06:50
Комментарии

0
Далее
Общество
15.07.2026 06:20
Общество 15.07.2026 06:20
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 21:30
Общество 14.07.2026 21:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.07.2026 21:00
Общество 14.07.2026 21:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:03
Волгоградское предприятие выпустило 400-тысячную тонну пищевой солиСмотреть фотографии
11:00
Волгоградец заплатил 560 тыс. рублей после ареста седана с «блатным» номеромСмотреть фотографии
10:49
Мобильные офисы ФНС откроют в Котово, Октябрьском и КотельниковоСмотреть фотографии
10:38
Раненым ветеранам СВО и правоохранителям сократили рабочую неделюСмотреть фотографии
10:17
На юге Волгограда меняют тепловую сеть под железной дорогойСмотреть фотографии
10:17
ВОЛМА – финалист федерального конкурса «Тренер по бережливому производству»Смотреть фотографии
10:05
В Волгограде трое лжеполицейских вымогали деньги в обмен на свободуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
Волгоградская область ворвалась в топ-30 регионов национального промышленного рейтингаСмотреть фотографии
09:14
Волгоградцам гарантировали свободный выезд за границуСмотреть фотографии
09:14
Волгоград на пьедестале: Вакуленко – золото, Карпова – серебро на Кубке в ПятигорскеСмотреть фотографии
09:00
Пыльная буря из Казахстана подбирается к ВолгоградуСмотреть фотографии
08:37
В центре Волгограда в 2026 году не сдали ни одного метра жильяСмотреть фотографии
08:27
Атака ВСУ 93 БПЛА по регионам РФ обошла Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:56
Новую скульптуру для фонтана «Детский хоровод» устанавливают в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:23
Кто из игроков Первой лиги заслужил место в символической сборной тураСмотреть фотографии
07:07
«Без окон, без дверей»: волгоградцы пожаловались на бутафорский капремонт укрытия в подвале МКДСмотреть фотографии
06:50
В Волжском врачи вживили 35-летнему мужчине «ловушку» для тромбовСмотреть фотографии
06:20
Число претендентов на вакантное место в Волгоградской облдуме выросло до 6Смотреть фотографии
06:07
Под Волгоградом взорвали ФАБ-200Смотреть фотографии
21:42
Крупный пожар охватил здание бывшего консервного завода в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:30
Фотограф показал неповторимую красоту жарких закатов на ВолгеСмотреть фотографии
21:00
«Сломали стену и рыдали от счастья»: в Камышине спасли от смерти упавшего в вентканал котенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
20:30
Топливная «засуха» провоцирует рост: смотрим цены и наличие бензина на АЗС в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:56
Троих волгоградцев отметили наградами на форуме с Владимиром ПутинымСмотреть фотографии
19:29
Пропавшего в Волгограде пенсионера нашли на АЗССмотреть фотографии
19:07
Взятка 12 миллионов и махинации: в чем обвиняется глава Мирного Артем КуроплинСмотреть фотографии
18:09
Отработал смену и умер: в Волгограде выясняют обстоятельства гибели 32-летнего водителя трамваяСмотреть фотографии
17:33
Водный с водой: в поселке Волгограда устранили проблему с подачей ресурсаСмотреть фотографии
16:57
Водитель мог не увидеть: волгоградка погибла под колесами HAVAL на глазах у 4-летней дочкиСмотреть фотографии
16:16
Путин: ключевая ставка в России будет снижатьсяСмотреть фотографии
 