



Первенство Европы по плаванию среди юниоров в Мюнхене завершилось убедительной победой сборной России в медальном зачёте: 15 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. На втором месте – Италия (5–5–4), тройку лидеров замкнула Великобритания (5–2–7).

Но если искать одно имя, которое лучше всего отражает дух этих соревнований, это Михаил Щербаков из Волгограда. Его выступление – это не просто набор медалей, а настоящая история спортивного характера и универсальности. В Мюнхене он стал пятикратным победителем первенства, добавив к своим золотым наградам серебро и бронзу. И это ещё не всё: на этих стартах Михаил подтвердил свой статус одного из сильнейших юниоров мира, став обладателем юниорских рекордов мира, Европы и России.

Особенно ярким получился заключительный день. Щербаков взял золото на дистанции 100 м на спине с результатом 53,99 – и тут же вышел на эстафету, помогая своей команде завоевать серебро в мужской комбинированной эстафете 4×100 м (3.36,01). Два финала в один день, две медали – это колоссальная нагрузка, и то, что он справился, говорит о невероятной физической и психологической подготовке.

Не менее яркой получилась победа в женской комбинированной эстафете 4×100 м. Варвара Филиппова, Софья Ануфриева, Серафима Фокина и Кира Манохина завоевали золото с результатом 4.01,83 – и это не просто первое место, а юниорский рекорд Европы. В такой эстафете каждый этап – отдельная история напряжения, где любая ошибка стоит слишком дорого. Серафима Фокина из Волгограда уверенно прошла свой отрезок: держала темп, не дала соперницам приблизиться и стала той самой опорой, на которой команда и выстроила победу.

При этом сила Серафимы – не только в эстафете. На первенстве она завоевала ещё две серебряные и две бронзовые медали в личных дисциплинах. Такой набор наград – это про универсальность и умение держать высокий уровень от старта к старту: в плавании это ценится не меньше, чем отдельные громкие победы.

Выступление волгоградских пловцов сложилось из множества таких деталей: из личных дистанций, где важна каждая сотая секунды, и из эстафет, где всё держится на доверии и синхронности. Это как в хорошей композиции: отдельные партии могут быть сильными сами по себе, но настоящая сила – в том, как они звучат вместе.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР