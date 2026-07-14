В Волгоградской области запаса ГСМ достаточно для уборки урожая





14 июля в Октябрьском районе Волгоградской области на площадке АО «Аксайское» состоялось выездное заседание президиума губернаторского совета по развитию АПК. Совещание лично провёл глава региона Андрей Бочаров. Руководитель рассказал о мерах, предпринимаемых для обеспечения аграриев топливом.

- Налажено постоянное взаимодействие с Министерством сельского хозяйства России, с Минэнерго, с поставщиками топлива, в том числе работающими с нашими сельхозтоваропроизводителями по прямым договорам. Ситуация с отгрузкой топлива, остаткам топлива в хозяйствах по каждому из муниципальных районов и в целом по региону ежедневно мониторится областным оперативным штабом, с принятием необходимых решений, - подчеркнул губернатор.

В настоящее время сформированы запасы ГСМ, которых хватит на проведение уборочной страды. Кроме того, идёт отладка ритмичности поставки топлива. Помимо вопроса ГСМ, участники обсудили и пожаробезопасность, а также готовность к работам сельхозтехники. Парк последней благодаря поддержке властей фермерам удалось ощутимо обновить. В 2026 году сельхозпроизводители уже получили 1,3 млрд рублей.

По итогу совещания губернатор потребовал держать на круглосуточном контроле вопросы обеспечения предприятий АПК топливом, темпах уборки урожая, соблюдения противопожарного режима и борьбы с болезнями растений и вредителями.

Отметим, как ранее сообщала редакция, волгоградские аграрии уже намолотили 1,5 млн тонн зерна. Кроме того, получен хороший урожай овощей открытого грунта. Уже собрано 20 тысяч тонн огурцов, капусты, лука, томатов и других ранних овощей. Урожайность — 31-32 тонны с гектара. Сбор раннего картофеля только начинается с урожайностью около 30 тысяч тонн.

Фото: администрация Волгоградской области.