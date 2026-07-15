В Волжском врачи вживили 35-летнему мужчине «ловушку» для тромбов

В Волгоградской области врачи спасли жизнь молодому мужчине с тромбоэмболией легочной артерии, а для предотвращения повторных рисков имплантировали ему «ловушку» для тромбов.

Как уточнили в облздраве, 35-летний пациент с жалобами на выраженную одышку и чувство нехватки воздуха, возникающие при минимальной нагрузке, поступил в стационарное отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ «ГКБ № 1 им. С.З. Фишера». В ходе обследования было выявлено наличие острой сосудистой патологии и мужчину немедленно госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации.

Врачам удалось стабилизировать критическое состояние пациента, у которого был выявлен тромбоз глубоких вен нижних конечностей. Однако у мужчины сохранялся высокий риск повторной эмболии из-за наличия флотирующих (подвижных) тромбов, которые могли в любой момент оторваться и вызвать повторную закупорку артерий легких.

Для предотвращения возможных рецидивов пациенту имплантировали защитную систему — кава-фильтр. Эта малоинвазивная процедура позволила «поймать» возможные тромбы на пути к легочной артерии, значительно снизив риски для жизни пациента. Волжанина в удовлетворительном состоянии выписали домой под динамическое наблюдение специалистов поликлиники по месту жительства.

Фото облздрава