



Волгоградский «Ротор» ярко начал сезон в Первой лиге, дав настоящий бой «Нижнему Новгороду» в гостях, но уступил со счётом 2:4. Матч на «Совкомбанк Арене» получился контрастным: от высокого прессинга и острой игры в первом тайме – до силовой борьбы и контроля темпа во втором.

В первые 30 минут команды показывали футбол высокого уровня. «Ротор» старался играть с высоким прессингом и заставлял хозяев ошибаться в простых передачах – это был самый неудобный отрезок для «Нижнего». Гости активно давили через фланги и стандарты, забегания в свободную зону создавали остроту у ворот хозяев. Именно эта модель игры принесла результат: прострел с левого фланга едва не реализовал Александр Трошечкин, но вратарь «Нижнего» Медведев в решающий момент сделал важный сейв и снял напряжение.

Однако две ошибки в обороне стоили «Ротору» слишком дорого. На 32‑й и 33‑й минутах «Нижний Новгород» воспользовался провалами в защите гостей и оформил комфортное преимущество – 2:0. Казалось, что интрига погасла, но именно в этот момент «Ротор» показал свой характер. Сине-голубые не опустили руки, команда добавила активности у чужой штрафной. Два точных удара Владиса Эмерсона на 41‑й и 45‑й минутах не просто сравняли счёт – они вернули интригу и доказали, что гости умеют переживать кризисные моменты. Уже в компенсированное время к первому тайму эпизод у штрафной «Ротора» обернулся пенальти: мяч скользнул по руке Артёма Симоняна, и судья уверенно указал на «точку». На перерыв команды ушли при счёте 3:2 в пользу хозяев.





Во втором тайме рисунок игры заметно изменился. Владение мячом (55% на 45% в пользу «Нижнего») и точность передач (примерно 82% против 76%) позволили хозяевам контролировать темп. Креатива стало меньше, зато каждая потеря мяча превращалась в стык: команды ушли в силовой футбол, где важнее было продавить, чем строить красивые комбинации. Особенно это проявилось в последние 30 минут, когда количество жёстких единоборств и фолов заметно выросло – «Нижний» целенаправленно сбивал темп и не давал «Ротору» разгонять атаки.

Класс и дисциплина «Нижнего Новгорода» в итоге взяли своё. На 82‑й минуте Лапинский поставил точку в матче, доведя счёт до 4:2. Вратарь Медведев, помимо раннего спасения, стабильно страховал оборону в ключевые моменты, не позволив гостям снова подобраться вплотную.

Дебют «Ротора» получился противоречивым. Команда продемонстрировала характер, умение создавать остроту через фланги и стандарты, а также способность не сдаваться даже при 0:2. Для болельщиков главное – что команда боролась до конца.

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Ротор» (Волгоград) – 4:2 (3:2).

12 июля. Нижний Новгород. Стадион: «Совкомбанк Арена». Количество зрителей: 10324.

Количество зрителей в гостевом секторе: 115.

Судьи: Ефим Рубцов (Санкт-Петербург), Станислав Попков (Петрозаводск), Константин Наприенко (Новосибирск).

«Нижний Новгород»: Медведев, Грулёв (Бальбоа, 74), Калинский, Александров, Карич, Коледин (Гудков, 66), Комиссаров (Сарвели, 90), Шильников, Пополитов (Лапинский, 74), Соколов, Тимофеев (Майга, 66).

«Ротор»: Чагров, Храмцов (Горелов, 61), Эмерсон, Данилкин, Поярков, Умников (Плотников, 75), Аюпов, Трошечкин, Хохлачёв (Эльдарушев, 61), Алиев (Хубулов, 82), Симонян (Родионов, 75).

Голы: Соколов, 32 (1:0). Пополитов, 33 (2:0). Эмерсон, 41 (1:2). Эмерсон, 45 (2:2). Грулёв, 45+2 – с пенальти (3:2). Лапинский, 82 (4:2)

Предупреждены: Пополитов, 16 (симуляция). Тимофеев, 24 (грубая игра) – Алиев, 45+1 (неспортивное поведение). Эльдарушев, 63 (неспортивное поведение). Симонян, 63 (неспортивное поведение). Поярков, 88 (грубая игра).

Травматические случаи: На 90+3 минуте игры, в результате игрового столкновения с соперником, футболист команды «Ротор» Плотников получил рассечение кожи надбровной области.

По сравнению с прошлым сезоном «Ротор» заиграл по‑другому: команда выглядит посолиднее, в действиях игроков прослеживается чёткая система. Пока не хватает той самой зажигательной атакующей мощи, к которой привыкли болельщики, – но это вполне объяснимо: состав вновь собран и пока нестабилен.

В обороне было допущено немало ошибок: именно они стали главной причиной итогового результата. Кроме того, волгоградцы нередко торопились с ударами – слишком много неподготовленных выстрелов из‑за штрафной, что, в свою очередь, приводило к быстрым контратакам соперника. Команде пока не хватает сыгранности.

Особенно заметно сказывается отсутствие травмированных игроков, хорошо сыгранных ещё по прошлому сезону, – Клещенко и Покидышева. Их опыт и взаимопонимание с партнёрами сейчас были бы очень кстати.

При этом главное – что система в игре «Ротора» уже видна. Команда умеет играть, действует осмысленно и, скорее всего, будет прибавлять по ходу сезона.

Следующий матч «Ротора» пройдёт 20 июля в рамках 2‑го тура Первой лиги. Волгоградцы примут на своём поле ФК «СКА‑Хабаровск». Начало встречи – в 19:30.

Александр Веселовский

Фото: ФК «Нижний Новгород»