



Пакш, Венгрия. Воздух в зале будто наэлектризован: почти 400 дзюдоистов из 35 стран, жёсткая конкуренция и предельно высокие ставки. Для российской команды этот Кубок Европы среди юниоров до 21 года – не просто турнир, а заключительный этап отбора на осенние первенства Европы и мира. И потому каждая схватка здесь – на вес золота, а каждая медаль – важный шаг в большой спортивной карьере.

В составе сборной России – 34 спортсмена, и уже в первый день они задали высокую планку: пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В субботу на татами вышли 18 россиян, которые боролись за награды сразу в семи весовых категориях: 60, 66 и 73 кг у юниоров, 63, 70, 78 и свыше 78 кг у юниорок. По итогам дня награды завоевали сразу 15 наших юниоров – результат, который говорит о системной работе и отличной подготовке команды. Турнир проходит при поддержке Российского спортивного фонда, и эта поддержка ощущается не только в логистике и экипировке, но и в той уверенности, которую чувствуют молодые спортсмены, выходя на ковёр.

Среди этих 15 медалистов – Анастасия Антонова из Волгограда. Весовая категория до 78 кг – одна из самых конкурентных, и здесь борьба шла буквально за каждое движение. Старт у Анастасии получился уверенным: в первом поединке она одержала победу над литовкой Сауле Эйнинге. Казалось, путь в финал открыт, но дзюдо редко прощает даже малейшую расслабленность.

Полуфинал стал для Антоновой проверкой на прочность. Её соперницей была Кристина Коновалова из Рязани. В середине схватки Анастасия допустила ошибку, которой соперница тут же воспользовалась. Итог – переход в «утешительную» сетку. Для многих спортсменов такой поворот становится поводом для разочарования, но для тех, кто по-настоящему любит борьбу, это лишь новый вызов.

Именно в «утешительной» сетке раскрывается истинный характер дзюдоиста. Здесь нет права на слабость: каждая схватка – это борьба за право остаться в числе призёров. Анастасия прошла эти поединки с холодной концентрацией и железной дисциплиной. И вот – финал за бронзовую медаль. Против неё — Ана Бешкер из Хорватии. Основное время проходит в плотной, вязкой борьбе: ни одна из спортсменок не даёт сопернице ни миллиметра пространства. Судьи объявляют «голден скор» – дополнительное время, где побеждает тот, кто первым заработает оценку.

И в этот момент Анастасия ловит свой ритм. Чёткий, выверенный «о учи гари» – и соперница летит на татами. Судьи единогласно фиксируют «иппон». Чистая победа. Бронза.

Но эта медаль – лишь часть большой картины. В тот же день в категории до 78 кг развернулась ещё одна драма. Ксанне ван Лийф из Нидерландов стала настоящим камнем преткновения для россиянок: сначала она досрочно, «иппоном» на исходе четвёртой минуты, победила Супруненко, а затем в напряжённой схватке одолела и Коновалову – решающее действие на «юко» удалось голландке именно в «голден скор». В итоге Коновалова завершила турнир с «серебром», а Супруненко и Антонова, победившие в малых финалах, стали обладательницами бронзовых наград. Почти восемь минут провели соперницы по финалу на татами – столько времени потребовалось, чтобы выявить сильнейшую.

Для Анастасии Антоновой, воспитанницы волгоградской СШОР № 7 и подопечной тренера Александра Евланова, эта бронза – не просто строчка в протоколе. Это подтверждение того, что даже после осечки можно собраться и показать свой лучший дзюдо. Тем более что это уже вторая бронза на юниорских Кубках Европы в сезоне: в мае 2026 года она завоевала награду аналогичного достоинства в Стамбуле. А недавно к её достижениям добавилось и звание мастера спорта России – официальное признание её уровня.

Сборная России продолжает борьбу: впереди ещё несколько дней турнира, новые схватки и новые шансы. Но уже сейчас ясно: эти юниоры готовы к самым серьёзным стартам. И бронза Анастасии Антоновой – не финиш, а разгон. Потому что для таких, как она, спорт – это не про «почти получилось», а про «сделала» и «сделаю ещё лучше».

Александр Веселовский

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