Главное

Генерал Гищенко возвращается в Волгоград, чтобы возглавить ГУ МВД России Волгоградцы на фоне топливного ажиотажа массово переводят авто на газ и прицениваются к электрокарам Потому что «ёлочкой» – хуже? Чиновников закидали неудобными вопросами о платных парковках на встрече в ОП Бочаров снял с должности главу облкомЖКХ Баранова из-за проблем и нерасторопности Волгоградским дачникам грозят крупные штрафы за нецелевое использование земли

Актуально

В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?

Хорошая проверка на человечность: что происходит в очередях на заправки Волгограда

Блогер Ульянов в суде заявил, что стал жертвой оговора Михаила Серенко

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабря
В России не планируют закреплять за 31 декабря официальный статус нерабочего дня, сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков. – Введение дополнительного дня...
Федеральные новости
 ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Ростова
Федеральная служба безопасности предотвратила масштабную диверсию на военном аэродроме «Ростов-Центральный». Как передает Привет-Ростов, украинские спецслужбы при поддержке западных советников планировали атаковать объект с помощью 13 FPV-дронов, оснащенных системами автономного...
Спорт

Через «утешительную» сетку – к бронзе: путь Анастасии Антоновой на юниорском Кубке Европы

Спорт 12.07.2026 09:05
0
12.07.2026 09:05


Пакш, Венгрия. Воздух в зале будто наэлектризован: почти 400 дзюдоистов из 35 стран, жёсткая конкуренция и предельно высокие ставки. Для российской команды этот Кубок Европы среди юниоров до 21 года – не просто турнир, а заключительный этап отбора на осенние первенства Европы и мира. И потому каждая схватка здесь – на вес золота, а каждая медаль – важный шаг в большой спортивной карьере.

В составе сборной России – 34 спортсмена, и уже в первый день они задали высокую планку: пять золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В субботу на татами вышли 18 россиян, которые боролись за награды сразу в семи весовых категориях: 60, 66 и 73 кг у юниоров, 63, 70, 78 и свыше 78 кг у юниорок. По итогам дня награды завоевали сразу 15 наших юниоров – результат, который говорит о системной работе и отличной подготовке команды. Турнир проходит при поддержке Российского спортивного фонда, и эта поддержка ощущается не только в логистике и экипировке, но и в той уверенности, которую чувствуют молодые спортсмены, выходя на ковёр.

Среди этих 15 медалистов – Анастасия Антонова из Волгограда. Весовая категория до 78 кг – одна из самых конкурентных, и здесь борьба шла буквально за каждое движение. Старт у Анастасии получился уверенным: в первом поединке она одержала победу над литовкой Сауле Эйнинге. Казалось, путь в финал открыт, но дзюдо редко прощает даже малейшую расслабленность.

Полуфинал стал для Антоновой проверкой на прочность. Её соперницей была Кристина Коновалова из Рязани. В середине схватки Анастасия допустила ошибку, которой соперница тут же воспользовалась. Итог – переход в «утешительную» сетку. Для многих спортсменов такой поворот становится поводом для разочарования, но для тех, кто по-настоящему любит борьбу, это лишь новый вызов.

Именно в «утешительной» сетке раскрывается истинный характер дзюдоиста. Здесь нет права на слабость: каждая схватка – это борьба за право остаться в числе призёров. Анастасия прошла эти поединки с холодной концентрацией и железной дисциплиной. И вот – финал за бронзовую медаль. Против неё — Ана Бешкер из Хорватии. Основное время проходит в плотной, вязкой борьбе: ни одна из спортсменок не даёт сопернице ни миллиметра пространства. Судьи объявляют «голден скор» – дополнительное время, где побеждает тот, кто первым заработает оценку.

И в этот момент Анастасия ловит свой ритм. Чёткий, выверенный «о учи гари» – и соперница летит на татами. Судьи единогласно фиксируют «иппон». Чистая победа. Бронза.

Но эта медаль – лишь часть большой картины. В тот же день в категории до 78 кг развернулась ещё одна драма. Ксанне ван Лийф из Нидерландов стала настоящим камнем преткновения для россиянок: сначала она досрочно, «иппоном» на исходе четвёртой минуты, победила Супруненко, а затем в напряжённой схватке одолела и Коновалову – решающее действие на «юко» удалось голландке именно в «голден скор». В итоге Коновалова завершила турнир с «серебром», а Супруненко и Антонова, победившие в малых финалах, стали обладательницами бронзовых наград. Почти восемь минут провели соперницы по финалу на татами – столько времени потребовалось, чтобы выявить сильнейшую.

Для Анастасии Антоновой, воспитанницы волгоградской СШОР № 7 и подопечной тренера Александра Евланова, эта бронза – не просто строчка в протоколе. Это подтверждение того, что даже после осечки можно собраться и показать свой лучший дзюдо. Тем более что это уже вторая бронза на юниорских Кубках Европы в сезоне: в мае 2026 года она завоевала награду аналогичного достоинства в Стамбуле. А недавно к её достижениям добавилось и звание мастера спорта России – официальное признание её уровня.

Сборная России продолжает борьбу: впереди ещё несколько дней турнира, новые схватки и новые шансы. Но уже сейчас ясно: эти юниоры готовы к самым серьёзным стартам. И бронза Анастасии Антоновой – не финиш, а разгон. Потому что для таких, как она, спорт – это не про «почти получилось», а про «сделала» и «сделаю ещё лучше».

Александр Веселовский

Изображение создано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
12.07.2026 10:13
Спорт 12.07.2026 10:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.07.2026 09:05
Спорт 12.07.2026 09:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 20:42
Спорт 11.07.2026 20:42
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 14:11
Спорт 11.07.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 11:44
Спорт 11.07.2026 11:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.07.2026 10:11
Спорт 11.07.2026 10:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.07.2026 19:07
Спорт 10.07.2026 19:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 15:44
Спорт 09.07.2026 15:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 07:58
Спорт 09.07.2026 07:58
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.07.2026 07:25
Спорт 09.07.2026 07:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 20:52
Спорт 08.07.2026 20:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 17:30
Спорт 08.07.2026 17:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 14:22
Спорт 08.07.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 10:47
Спорт 08.07.2026 10:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.07.2026 07:52
Спорт 08.07.2026 07:52
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:13
«Следствие решило, что виноватых нет»: адвокат добивается пересмотра дела по факту гибели байдарочников в КарелииСмотреть фотографии
10:42
Бешеный сарай: в центре Волгограда автохам на автобусе взбесил горожанСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
Первый и очень важный шаг сезона! «Ротор» открывает кампанию в Первой лигеСмотреть фотографии
10:05
Под Волгоградом в ДТП погиб водитель опрокинувшейся «Приоры»Смотреть фотографии
09:33
На юге Волгограда жителей девятиэтажки разбудили горящие электросчетчикиСмотреть фотографии
09:05
Через «утешительную» сетку – к бронзе: путь Анастасии Антоновой на юниорском Кубке ЕвропыСмотреть фотографии
08:33
В Волгограде неделя завершится пятибалльной магнитной бурейСмотреть фотографии
08:16
Минобороны: над территорией России уничтожено 349 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:41
Под Волгоградом храм Воскресения стал объектом культурного наследияСмотреть фотографии
07:14
В Волгограде вновь прозвучал сигнал воздушной угрозы из-за ракет ВСУСмотреть фотографии
21:27
«Мы не делаем конкуренцию артистам»: священники из Волжского объединились в музыкальный квартет. Для чего им это нужно?Смотреть фотографии
20:42
Успех динамовских теннисисток на первенстве Астраханской областиСмотреть фотографии
20:21
Теперь это местный деликатес? Волгоградцев шокировали цены на свежие партии раковСмотреть фотографии
19:28
Волгоградская область завершит неделю дождями и грозамиСмотреть фотографии
18:25
В Волгограде расселяют дачные рынки: где садоводы могут торговать своим урожаем теперь?Смотреть фотографии
18:00
«Вас же закроют!»: как журналисты «Высоты 102» помогали разоблачать преступления и коррупцию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:18
В Волгограде ООО «Империя» поставили «черную метку» за срыв госконтрактаСмотреть фотографии
16:57
Осиротевших медвежат из Южной Осетии приютили в волгоградском зооцентреСмотреть фотографииCмотреть видео
16:18
Удивительное соприкосновение Луны и звезд показал волгоградский астрономСмотреть фотографии
15:45
Платные парковки в Волжском планируют обустроить уже к концу летаСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской области мужчина из обиды подпалил дом женыСмотреть фотографии
14:39
«90-е годы прокатились по ней катком»: волгоградский филолог – откровенно о жизни глубинкиСмотреть фотографии
14:11
Виктория Горина из волгоградского «Олимпа» взяла золото в акватлоне на Фестивале триатлонаСмотреть фотографии
14:02
«Все равно, что выиграть в лотерею»: волгоградский фотограф, спасаясь от диких кабанов, сняла очаровательного барсукаСмотреть фотографии
13:33
«Настоящая легенда образования»: в Волгограде простились с Заслуженным учителем России Раисой МетейкинойСмотреть фотографии
12:58
В России не планируют вводить официальный выходной 31 декабряСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области вдова участника СВО отдала мошенникам 13 миллионов рублейСмотреть фотографии
12:18
На Мамаевом кургане приступили к реставрации скульптуры с гидройСмотреть фотографии
11:44
Когда система сильнее импульса: «Крылья Советов‑М» уверенно обыграли «Ротор‑М» – 2:5 в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде резко подскочили цены на арбузы: сколько они стоят сейчас?Смотреть фотографии
 