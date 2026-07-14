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СК восстановил картину двухдневной смертельной бойни на юге Волгограда

Расследования 14.07.2026 14:49
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14.07.2026 14:49


В Волгограде следователи СУ СКР завершили расследование уголовного дела по факту убийства двух женщин в августе 2025 года. С волгоградкой и ее дочерью жестоко расправились в одной из квартир в Кировском районе региональной столицы. По данным следователей, волгоградки стали жертвами одного и того же человека в разные дни. 

Согласно материалам дела, первой погибла женщина, проживавшая с ранее судимым волгоградцем. Ему следствием и предъявлено обвинение в двойном убийстве.

В ночь с 23 на 24 августа 2025 года между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес потерпевшей множественные удары коленом в область головы, а затем ударил ее табуретом. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. Убийца при этом до утра оставался рядом с телом – до тех пор, пока в квартиру не пожаловала дочь убитой.

– Услышав, как женщина открывает входную дверь своим ключом, обвиняемый попросил ее немного подождать и вооружился кухонным ножом. Открыв дверь, он затащил потерпевшую в квартиру, повалил на пол и нанес ей один удар в живот. Ранение оказалось смертельным, – сообщают в СУ СК России по Волгоградской области. Следователи также уточняют, что за месяц до расправы преступник угрожал сожительнице убийством, приставляя к ее горлу нож. – После убийства злоумышленник собрал принадлежавшие погибшей сожительнице ювелирные изделия и скрылся с места происшествия.

Задержать убийцу правоохранителям удалось на пятый день после совершенной им расправы – 29 августа – в Советском районе Волгограда на берегу Волги, где он скрывался с самодельном шалаше.  

Следствием убийце предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п.п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).  Дело готовится к передаче в суд. 

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