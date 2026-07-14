13 июля на Кубке России по плаванию на открытой воде в акватории Истринского водохранилища зрители увидели не просто заплыв на 5 километров – а наглядный учебник по тактике открытой воды. Без прикрас и без смягчений: тут и расчёт, и жёсткая борьба за каждый метр у буя.

По ходу дистанции всё развивалось по типичному для открытой воды сценарию. Екатерина Сорокина села на ноги Маргарите Ершовой и провела всю дистанцию на её волне, используя работу Марго и экономя силы для финиша…

Ключевой момент гонки случился за 200 метров до финиша. Огибая буй на выходе к финишной прямой, Сорокина сумела занять более выгодную позицию, грубовато оттеснив волгоградскую спортсменку на внешний радиус. Именно этот манёвр и предопределил итоговый расклад. Краснокамская пловчиха финишировала первой с результатом 1:03:52.23. Маргарита Ершова заняла второе место – 1:03:55.26. Третья Александра Хайлова – 1:05:03.01.

Александр Веселовский

Фото: ФВВСР