Троих волгоградцев отметили наградами на форуме с Владимиром Путиным





Трое жителей Волгоградской области получили награды на форуме «Народного фронта» «Всё для Победы!».

За внедрение экзоскелетов для реабилитации бойцов СВО наградой отмечен доктор медицинских наук Александр Воробьев. Напомним, изобретение, первоначально задуманное в помощь неподвижным детям, сегодня активно применяется в России для реабилитации участников специальной военной операции после перенесенных ранений. А именно аппарат «Экзар-34» помогает бойцам восстанавливать двигательные функции верхних конечностей.

Помимо прославленного представителя науки за мужество при ликвидации последствий ЧС и помощь людям награждена координатор регионального отделения «Народного фронта» – Антонина Козлова. За доставку 1100 тонн гуманитарной помощи и работу с детскими домами отмечен наградой волгоградский волонтер – Алексей Смирнов.

Отметим, что 13 июля лауреатов премии «Народного фронта» лично поздравил президент России Владимир Путин.

– Народный фронт полностью себя оправдал. Вам низкий поклон за всё, что вы делаете. Вы всегда на острие решаемых страной проблем, – отметил глава государства.

Фото: пресс-служба Кремля