Следственные органы выясняют обстоятельства гибели 32-летнего мужчины, которому стало плохо на остановке общественного транспорта в Дзержинском районе Волгограда. Очевидцы сообщают, что мужчину нашли практически без сознания на конечной остановке трамвая №2 «Школа №36».

По данным ИА «Высота 102», в момент, когда за волгоградцем приехали врачи скорой помощи, он был в сознании. Врачам мужчина сообщил, что плохо себя чувствует. Скончался он уже в больнице.

В СУ СКР по Волгоградской области сообщили, что по факту смерти мужчины проводится проверка. Обстоятельства гибели устанавливаются.

В местных пабликах со ссылкой на коллег погибшего сообщают, что он работал водителем трамвая. Мужчина якобы весь день жаловался на плохое самочувствие и даже прошел медосмотр, но продолжил работать. Умер он уже после смены по дороге домой.

По информации АО «ЭлектроТранспорт Плюс», погибший мужчина действительно является водителем. Перед началом смены он, как и все остальные водители, проходил предрейсовый осмотр. Мужчина на плохое самочувствие не жаловался и был допущен к работе.

– Инцидент произошел спустя 3 часа после завершения рабочей смены, когда сотрудник следовал в трамвае в качестве пассажира. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала мужчину. К сожалению, впоследствии он скончался в медицинском учреждении. Причины произошедшего устанавливаются медицинскими специалистами и компетентными органами, – рассказали в компании.

Здесь также отметили, что на предприятии строго соблюдается режим труда и отдыха сотрудников. Согласно Трудового Кодекса РФ, сотрудники отрабатывают в неделю не более 40 часов и после 12-часовой смены сотрудник должен отдохнуть не менее 12 часов перед следующим трудовым днем.

АО «ЭлектроТранспорт Плюс» выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам сотрудника.