



2 июля в Волгограде на площадке областной Общественной палаты прошло расширенное заседание комиссий по вопросам обеспечения законности и защиты прав граждан, а также по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и дорожному комплексу. В мероприятии приняли участие чиновники городской администрации, которым общественники задали острые вопросы о целесообразности тотального введения платных парковок, а также об игнорировании жалоб жителей Волгограда и предложений горожан. Отдельно участники коснулись вопроса законности начисления штрафов за оставление автомобилей на пустырях.

Забегая вперед, скажем, что мероприятие выдалось весьма напряженным, а позиция городской администрации по вопросу платных парковок – достаточно бледной.

Накипело

Обсуждение началось с выступления председателя волгоградского отделения Союза журналистов России Вячеслава Черепахина, который представил срез общественного мнения, отображённого в публикациях СМИ.

– За последнее время региональные медиа опубликовали 102 материала, посвящённых платным парковочным пространствам. Пик активности пришёлся на апрель-июнь 2026 года, когда стало известно о новых волнах расширения платных парковок. Порядка 80% публикаций имеют негативный окрас. Они поднимающие проблематику происходящего, ещё 15% – нейтральные и лишь около 5% – условно позитивные, – констатировал Черепахин.

По словам председателя реготделения СЖР, значительная часть волгоградцев на себе испытывает неудобства от введения платных парковочных пространств, что провоцирует общественное напряжение, ухудшает качество жизни в городе и подрывает доверие к органам власти.

Чаще всего, рассказал Черепахин, в публикациях медиа горожане рассказывали журналистам об отсутствии возможности бесплатно оставить автомобиль во дворе собственного дома, у медицинских и образовательных учреждений. Также отмечалась непрозрачность установления размера штрафов и кулуарный характер принятия решений о введении платных парковочных мест на той или иной территории.

Но, как выяснилось, не только СМИ, но и Общественная палата региона оказалась завалена жалобами волгоградцев.

– У людей справедливо возникают вопросы, почему рядом с медицинскими, образовательными, спортивными учреждениями сделали платные парковки. Кроме того, ради введения платных парковок перекраиваются сложившиеся десятилетиями транспортные схемы, нарушаются потоки транспортных средств. Какова цель введения парковок? Муниципалитет настаивает, что ради разгрузки дорог. Но вот яркий пример – ул. Гагарина. Здесь были изначально спроектированы четыре полосы и никогда не было пробок, а что мы имеем теперь? Дорогу сузили, ввели одностороннее движение, и улица встала. Люди, чтобы избежать штрафов, включают аварийку и массово оставляют автомобили посреди проезжей части, – рассказала член общественной палаты региона, Заслуженный юрист Российской Федерации Светлана Казаченок.





Юрист также обратила внимание, что схожая ситуация сложилась и на ул. Порт-Саида, а также на ряде других дорог. На пр. Ленина ради того, чтобы создать платные парковки, муниципалитет сузил и без того перегруженную магистраль, одновременно лишив выделенной полосы общественный транспорт.

– Нам говорят, что платные парковки создаются для разгрузки дорог. Но расскажите: ликвидация парковочных карманов и закатывание в асфальт, организация платных парковок на местах, где раньше стояли запрещающие знаки, на выделенных полосах для общественного транспорта – это действительно улучшают ситуацию? Яркий пример – участок пр. Ленина одноимённой площади. Раньше вдоль дворца офицеров парковаться было нельзя, да, кто-то нарушал, но это вопрос контроля. Сейчас же здесь официальное парковочное пространство, и оставляемые здесь машины блокируют выделенную полосу. Получается, вы заменили бесплатное место на платное, никак не улучшив транспортную обстановку, – подчеркнул Сергей Жуков.

Также на заседании прозвучали вопросы о целесообразности введения платной парковки на набережной Волгограда. Здесь, напомним, планируют коммерциализовать пароковочное пространство у амфитеатра, которое обустроено обособленно и никак не влияет на движение автотранспорта по находящейся поблизости рокадной дороге.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что введению платных парковок предшествовала тотальная зачистка районов от гаражей и частных охраняемых парковок, в результате чего волгоградцы фактически лишились какого-либо места для законной – и бесплатной – стоянки автомобилей.

«Ёлочкой» хуже

Отвечать за всю администрацию Волгограда пришлось заместителю руководителя департамента городского хозяйства Елене Славиной, начальнику отдела транспорта Михаилу Гаврилину, руководителю МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда» Алексею Мацаеву. Чиновники сразу обозначали готовность обсуждать все проблемные вопросы и поблагодарили общественников за то, что предоставили дополнительную обратную связь и поделились мнением рядовых волгоградцев.

Однако никаких проблем с платными парковками ни на пр. Ленина, ни на ул. Гагарина, ни на Набережной, ни у социальных объектов власти, как выяснилось, в упор не видят.

– В ядре платного пространства делать бесплатные парковки – значит создавать коллапс, – ответил разом практически на все озвученные претензии и вопросы начальник отдела транспорта Михаил Гаврилин.

Каким образом эта формула учитывает интересы пациентов клиник и реабилитационных центров, посетителей образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, – осталось, к сожалению, без комментария.





Зато эксперт добавил, что не видит никаких проблем ни в сужении ул. Гагарина, ни в обустройстве платных парковочных мест у Дома офицеров за счёт выделенной полосы общественного транспорта.

– Машины у Дома офицеров ставили и раньше. Сейчас, на мой взгляд, ситуация здесь, напротив, улучшилась. Если раньше машины парковали здесь «ёлочкой», то сейчас вдоль обочины. В таком виде они, напротив, в меньшей степени препятствуют проезду транспорта.

Кроме того, представители муниципалитета также обратили внимание, что любые изменения всегда требуют определённого периода адаптации, в связи с чем не совсем корректно судить по первой реакции автолюбителей о реальном влиянии расширения платных парковок на народную ситуацию.

– С 2023 года у нас введено 2480 платных парковочных мест. Цель платного парковочного пространства – разгрузка улично-дорожной сети. Мы идём от центральной части, от знаковых мест, где большой поток туристов и жителей, для создания комфортного передвижения и безопасности, – подчеркнула замглавы департамента городского хозяйства Елена Славина.

Также чиновница подчеркнула, что вопрос создания платной парковки у амфитеатра до конца ещё не решён:

– С чего вы взяли, что там будет платная парковка? Да, эта территория фигурирует в проекте-постановления администрации, и там была нанесена специальная разметка, установлены знаки. Но, по сути окончательное решение ещё не принято. Сейчас в связи с резонансом мы изучаем ситуацию, и, вполне возможно, планы будут ещё скорректированы.

Почему нельзя было до публикации проекта постановления изучить ситуацию, а также вопрос о том, кто в случае отмены введения соответствующего платного парковочного компенсирует бюджету многомиллионные затраты, уже понесённые на изменение схем движения транспорта, руководительница не уточнила.

Обещанного три года ждут?

Среди новостей, с которыми представители муниципалитета пришли к общественникам, оказалась лишь одна по-настоящему позитивная. Жильцам многоквартирных домов, вокруг которых ввели платные парковки, пообещали льготные абонементы. Но и это не точно.

– Я рассчитываю, что к 1 сентября резидентские разрешения уже заработают. Но это моё мнение, сейчас вопрос прорабатывается. Каждое решение мы в обязательном порядке согласовываем с представителями научного сообщества. Сейчас как раз идёт проработка условий, на которых будут резидентские разрешения реализовываться, а также механизм их действия, – подчеркнула Елена Славина.





Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», администрация Волгограда обещала внедрить льготные резидентские разрешения ещё в 2024 году. Как сообщали журналистам редакции в мэрии, документ даже уже был разработан и проходил юридические согласования. Однако, по неизвестной причине до сих пор он так и не заработал. Вместо этого власти начали продавать платные парковочные абонементы, которые оказались не по карману рядовым волгоградцам.

Члены Общественной палаты также удивились нерасторопности властей, указав, что озвучивали соответствующие предложения ещё в 2023 году, когда введение платных парковок в городе только обсуждалось.

Не нравится – идите в суд

Ещё одной острой темой, по которой общественники так и не смогли сойтись с властями, стали огромные штрафы, которые муниципалитет начал массово штамповать за парковку на так называемых «зелёных зонах», которые по факту являются заброшенными пустырями во дворах МКД.

– Я бы хотела, чтобы вы мне ответили, а что такое «зелёная зона»? В законодательстве нет определения этого термина. Тогда на каком основании вы штрафуете людей, да ещё и на такие огромные суммы. К нам в палату поступают сообщения о совсем уж вопиющих инцидентах. Так, с одной женщины требуют 180 тыс. рублей за то, что она оставила автомобиль в собственном дворе, – подчеркнула член ОП региона, Заслуженный юрист Российской Федерации Светлана Казаченок

Общественница также рассказала, что муниципалитетом не отработан механизм информирования водителей о начислении штрафов. Граждане оставляют, как и в предыдущие годы, машины на пустырях, а затем выясняется, что их неделями штрафовали и теперь необходимо оплатить сумасшедшую сумму.

Руководитель МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда» Алексей Мацаев в ответ подчеркнул, что у мэрии на этот счёт другое мнение и во всём должен быть порядок. Тот факт, что в волгоградских дворах зелёные зоны не благоустроены – это боль города, но не повод нарушать документы. Если официально на схемах территория отведена под насаждения, ставить туда автомобиль запрещено.

– Что касается законно-незаконно, то это вопрос субъективный. У граждан всегда есть возможность обратиться в суд, – подчеркнул представитель властей.

Отметим, несмотря на полярность мнений, в целом участники сошлись в том, что только диалог позволит в столь остром вопросе двигаться вперёд и решать проблемы.

Представители Общественной палаты Волгоградской области пообещали структурировать все озвученные проблемы и предложения и направить их в мэрию в письменном виде. В свою очередь сотрудники администрации пообещали уделить озабоченностям граждан дополнительное внимание. Участники условились в ближайшие недели встретиться повторно для продолжения диалога.