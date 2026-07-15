В центре Волгограда в 2026 году не сдали ни одного метра жилья





Центральный район Волгограда оказался аутсайдером по введению в эксплуатацию жилья за период с января по июнь 2026 года. По данным Волгоградстата, в этом районе не было сдано ни одного квадратного метра. Лидером среди районов стал Дзержинский район с показателем 94,9 тыс. кв. м. На втором месте оказался Советский район (31,5 тыс.), а замыкает тройку активно строящихся городских территорий Краснооктябрьский район – 16 тысяч кв.м.

Всего в регионе за полгода было введено в эксплуатацию жилые дома общей площадью 406,8 тыс. кв. метров. При этом большую часть построили сами жители – 279 тысяч кв.м. Площадь многоквартирных домов составила 127,8 тыс. кв.м.

В городской местности возвели 79,3% жилья, или 322,7 тыс. кв. метров, в сельской местности – 20,7%, или 84,1 тыс. кв. метров.

В Волгограде введено в эксплуатацию 188,4 тыс. кв. метров жилой площади, что составляет 46,3% от общего объема жилья, построенного в регионе. Интересно, что из 58 построенных МКД в областном центре большую часть,72,4%, составляют дома не выше пяти этажей.



