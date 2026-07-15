Федеральные новости

Минпросвещения разъяснило правила приема в 10-й класс

Школа может отказать в приеме в 10-й класс при отсутствии свободных мест, а также если ученик не прошел индивидуальный отбор в профильный класс, передает РИА Новости со ссылкой на...