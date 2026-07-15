Увеличилось количество желающих занять вакантное место в Волгоградской облдуме после того, как ее по решению суда покинул Станислав Коротков, уличенный в нарушении антикоррупционных запретов. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, «Партия пенсионеров» выдвинула на дополнительных выборах депутата Волгоградской областной думы по Кировскому одномандатному избирательному округу № 18 Анатолия Ключевского.
Ранее сообщалось, что за мандат депутат облдумы намерены побороться пятеро. Среди них – представители партий «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР, а также самовыдвиженец.